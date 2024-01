Οικονομία

Αύξηση κατώτατου μισθού: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή

Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα από την κατάθεση της τροπολογίας μέχρι και την εφαρμογή της ρύθμισης.

Κατατέθηκε η τροπολογία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2024, στο νομοσχέδιο, με τίτλο «Κύρωση της από 11/12/2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας" (Α' 203)-Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», το οποίο εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με την τροπολογία, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, οι προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή της έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί έως τις 5 Φεβρουαρίου 2024.

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης θα λάβουν χώρα το αργότερο έως τις 19 Φεβρουαρίου 2024.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 26 Φεβρουαρίου 2024.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), προς σύνταξη του σχεδίου πορίσματος διαβούλευσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2024.

ε) Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου 2024.

στ) Η εισήγηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το υπουργικό συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού των υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα υποβληθεί το αργότερο έως τις 22 Μαρτίου 2024.

