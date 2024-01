Πολιτική

Υπουργείο Εργασίας - Μιχαηλίδου: Ξαναγυρνώ εδώ με την καλύτερη ομάδα (εικόνες)

Τη σκυτάλη πήρε η Δόμνα Μιχαηλίδου από τον Άδωνι Γεωργιάδη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τον Άδωνι Γεωργιάδη στη νέα υπουργό κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά τον χθεσινό μίνι ανασχηματισμό – έκπληξη.

Ο απερχόμενος υπουργός έδωσε το σήμα «έναρξης» του ανασχηματισμού με την πρώτη «παράδοση – παραλαβή» της ημέρας και φρόντισε να ενημερώσει τη νέα υπουργό κα Δόμνα Μιχαηλίδου για τις εκκρεμότητες και την «ατζέντα» του Υπουργείου.

Τη νέα υπουργό Εργασίας καλωσόρισε καλωσόρισε ο κ. Αδωνις Γεωργιαδης, αφού αναφέρθηκε στο έργο που επιτεύχθηκε το προηγούμενο εξάμηνο και ευχήθηκε καλή αρχή στην κ. Δόμνα Μιχαηλίδου. "Ξαναγυρνώ εδώ με την καλύτερη ομάδα, παραλαμβάνοντας από έναν πολύ γρήγορο και ικανό υπουργό", σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, η οποία δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για για την ψήφο εμπιστοσύνης.

Η νέα υπουργός Εργασίας επισήμανε πως είναι χαρά της που επιστρέφει σε ένα υπουργείο που αγαπά πολύ, αν και τόνισε πως αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Να σημειωθεί πως φίλοι και παλιοί συνεργάτες υποδέχτηκαν την κ. Μιχαηλίδου στο γνώριμο περιβάλλον του υπουργείου Εργασίας, στο οποία είχε διατελέσει Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2019.

