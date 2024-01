Πολιτική

Άκτιο - Αμβρακία: Ο Μητσοτάκης στα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός περιόδευσε στην Αμφιλοχία και επισκέφθηκε μονάδα αντλησιοταμίευσης.

-

Τον νέο αυτοκινητόδρομο, Άκτιο - Αμβρακία, εγκαινίασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρόντες στην εκδήλωση είναι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, οι υφυπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος και Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης κ.α.

Ο αυτοκινητόδρομος 'Ακτιο - Αμβρακία, έχει συνολικό μήκος 49,5 χιλιόμετρα, αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,5 μέτρων η κάθε μία, μία λωρίδα καθοδήγησης ανά κατεύθυνση, πλάτους 0,5 μέτρων και κεντρική διαχωριστική νησίδα με αμφίπλευρο στηθαίο με τις αντίστοιχες λωρίδες καθοδήγησης πλάτους 2 μέτρων, δηλαδή είναι συνολικού πλάτους 17 μέτρων.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει:

Παράπλευρους και κάθετους δρόμους.

Δύο μεγάλες κοιλαδογέφυρες περίπου 200 μέτρων η κάθε μία και τριών μικρότερων γεφυρών για ρέματα.

9 κόμβους (8 ανισόπεδους και 1 ισόπεδο), καθώς και άνω και κάτω διαβάσεων.

Επίσης, κατασκευάστηκε και το οδικό τμήμα που συνδέει την απόληξη του οδικού άξονα 'Ακτιο - Αμβρακία με την Ιόνια Οδό, μήκους περίπου 500 μέτρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 160 εκατομμύρια ευρώ, εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας « Διευρωπαικό Οδικό Δίκτυο και Οδική Ασφάλεια (ΤΣ)» του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» 2014 - 2020 και υλοποιήθηκε από την ανάδοχο εταιρία ΜΕΤΚΑ του ομίλου MYTILINEOS, που ανέλαβε το έργο τον Νοέμβριο του 2020.

Με την κατασκευή της Αμβρακίας Οδού συνδέεται η Ιόνια Οδός με το αεροδρόμιο του Ακτίου, με την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας (μέσω της οδού Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας) και τον κόμβο προς Λευκάδα, παρακάμπτοντας την πόλη της Αμφιλοχίας. Με την παράδοση του έργου ο χρόνος του ταξιδιού από Αθήνα προς Πρέβεζα και Λευκάδα μειώνεται κατά τουλάχιστον 45 λεπτά.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται η μονάδα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την υποστήριξη της περαιτέρω διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

«Εδώ στα ορεινά της Αμφιλοχίας δρομολογείται ένα πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό το σημαντικό έργο αντλησιοταμίευσης ουσιαστικά θα πρέπει να το φανταστούμε ως μια πολύ μεγάλη μπαταρία. Όταν έχουμε πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας μετακινούμε νερό από τον χαμηλό ταμιευτήρα στον υψηλό και όποτε το σύστημα χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια γίνεται ακριβώς η αντίστροφη πορεία.

Το έργο αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία διότι, όπως είπε και ο κ. Περιστέρης, θα μειώσει τελικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιούμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να τις αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, αφού ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργο Περιστέρη, και τον Διευθυντή του έργου Δημήτρη Βράγκο.

«Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 250 εκατομμύρια και όταν με το καλό ολοκληρωθεί, μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια, θα έχει μια σημαντικότατη προστιθέμενη αξία για τη συνολική σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς δεν μπορούμε να προσδοκούμε στη μέγιστη δυνατή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να έχουμε μεθόδους αποθήκευσης.

Και η αντλησιοταμίευση είναι εκείνη η μέθοδος αποθήκευσης που έχει και τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, καθώς σε αυτό το εργοτάξιο θα απασχοληθούν στην πλήρη του ανάπτυξη σχεδόν 1.000 εργαζόμενοι, οπότε μιλάμε και για πολλές περισσότερες δουλειές για την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Οπότε, προσβλέπουμε στη γρήγορη ολοκλήρωση αυτού του πολύ καινοτόμου όπως είπα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα έργου και με το καλό να ξαναβρεθούμε εδώ να το εγκαινιάσουμε», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι ένα έργο που έχει πολύ μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, 70% θα μείνει στην Ελλάδα από τη δαπάνη του έργου εν αντιθέσει με άλλα συστήματα αποθήκευσης. Και προχωράμε ταχύτατα με μεγάλη απασχόληση. Πιστεύουμε σε λίγα χρόνια αυτό θα μπορεί να εξυπηρετεί το ηλεκτρικό σύστημα όλης της χώρας και να επιτρέψει την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ ούτως ώστε η Ελλάδα να γίνει πιο αυτάρκης και πιο φτηνή σε ηλεκτρισμό», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Περιστέρης.

Οφέλη για το ηλεκτρικό σύστημα, μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές και θέσεις εργασίας στην περιοχή

Ο σταθμός αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία θα έχει συνολική ισχύ 680 MW και τη δυνατότητα να παράγει περισσότερες από 800 γιγαβατώρες πράσινης ενέργειας ανά έτος, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης εισαγόμενων καυσίμων και εξυπηρετώντας τους στόχους της πράσινης μετάβασης.

Τα συνολικά οφέλη από την ένταξή του στο ηλεκτρικό σύστημα εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με σημαντική ελάφρυνση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Για την κατασκευή του σταθμού, που θα διαθέτει δύο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες, δημιουργούνται περίπου 1.000 θέσεις εργασίας. Στη φάση της λειτουργίας θα δημιουργηθούν 60 νέες θέσεις εργασίας, που θα αφορούν εξειδικευμένο και βοηθητικό προσωπικό.

Οι τεχνικές μελέτες του έργου, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει και στη μεταφορά ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και άλλων κρατών, συγχρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα «Connecting Europe Facility», ενώ μέρος της συνολικής επένδυσης χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” - Καταγγελία: Ο Πολυχρονόπουλος, ο τζόγος, η κρυφή αποθήκη και οι “βόλτες” στο εξωτερικό

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Δεν υπάρχει “δεξιά συνιστώσα”, κανείς δεν πιέζει κανείς να ψηφίσει “ναι”

Έβρος - Θάνατος βρέφους: Ποντίκια είχαν δαγκώσει και “κόψει κομμάτια” από την αδελφή του