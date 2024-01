Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Έγραψε ιστορία ο Παναιτωλικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Αγρινίου κέρδισε με 3-1 τον ΟΦΗ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του θεσμού.

-

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας για πρώτη φορά στην Ιστορία του και με... πανηγυρικό τρόπο προκρίθηκε ο Παναιτωλικός, καθώς νίκησε για δεύτερη φορά τον ΟΦΗ, αυτή τη φορά με 3-1 στο Αγρίνιο και με συνολικό σκορ 5-2 πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη σε διπλούς αγώνες. Ο Φρεντ Ντουάρτε στο 38’, ο Χατζηθεοδωρίδης στο 59’ κι ο Πέρες στο 90’+3’ σημείωσαν τα γκολ της δεύτερης νίκης της ομάδας του Αγρινίου που είχε και δοκάρι στο 30’ με τον Ντίας, ενώ για τους Κρητικούς μείωσε στο 72’ ο Ισέκα.

Ο ΟΦΗ μπήκε λίγο πιο δυνατά στο ματς, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ για να φέρει ξανά σε ισορροπία το «ζευγάρι» και στο 3’ είχε στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, όταν από σέντρα του Νέιρα, ο Λουίζ Φελίπε πήρε μία αδύναμη κεφαλιά και στη συνέχεια δύο παίκτες των Κρητικών μπερδεύτηκαν μεταξύ τους, πριν τους πάρει την... μπουκιά απ’ το στόμα ο Μαλής.

Στο 17’ ο Τοράλ πέρασε στον Μπάκιτς, ο Μαυροβούνιος εκτέλεσε εκτός περιοχής, αλλά ο Μαλής έβαλε το πόδι του και έδιωξε σε κόρνερ, ενώ στο 23’ από σέντρα του Αμπάντα, ο Νέιρα πήρε την κεφαλιά και ο Στεργιάκης έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ.

Ο Παναιτωλικός «απάντησε» στις ευκαιρίες στο 30’ όταν από ασίστ του Τορεχόν, ο Ντίας έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή με τη μία, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και γύρισε στον Μπάουμαν.

Στο 36’ ο Ντίας προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, σε εκτέλεση φάουλ από αριστερά, αλλά ο Μπάουμαν άπλωσε το χέρι του κι έδιωξε σε κόρνερ, ενώ δύο λεπτά μετά (38’) ο Παναιτωλικός πήρε «κεφάλι» στο σκορ. Ο Πέντρο με τακουνάκι έδωσε στον Σέρχιο Ντίας, ο οποίος με τη σειρά του «έστρωσε» την μπάλα στον Φρεντ Ντουάρτε, που εκτέλεσε εκτός περιοχής κι έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός έκλεισε καλά τους χώρους και σε μία απ’ τις λιγοστές αντεπιθέσεις του βρήκε και δεύτερο γκολ. Στο 59’ ο Τσιγγάρας πέρασε δύο παίκτες, έβγαλε προς τον Λιάβα που σέντραρε χαμηλά κι ο Χατζηθεοδωρίδης που ακολουθούσε τη φάση στο δεύτερο δοκάρι (ακούμπησε την μπάλα κι ο Τορεχόν) έκανε ο 2-0.

Ο ΟΦΗ μείωσε το 72’ με τον νεοαποκτηθέντα Ααρόν Ισέκα. Από κάθετη πάσα του Μπάκιτς στην πλάτη της άμυνας του Παναιτωλικού, ο Βέλγος φορ βγήκε πρώτος στην μπάλα και πλάσαρε ιδανικά μειώνοντας σε 2-1 και ξαναδίνοντας ενδιαφέρον στο ματς. Στο 79’ ο «κεραυνός» του Γκαγιέγκος έξω απ’ την περιοχή πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 84’ το σουτ του Γκαγιέγκος βγήκε σε ετοιμότητα τον Στεργιάκη, ο οποίος έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ο ΟΦΗ βγήκε μπροστά για να βρει κι άλλο ένα γκολ, όμως ο Παναιτωλικός ήταν εκείνος που έβαλε την τελική... πινελιά στο ματς. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Αγρινιώτες έφυγαν σε μία πολύ γρήγορη αντεπίθεση, με τον Λιάβα να «στρώνει» την μπάλα στον Πέρες, ο οποίος σούταρε με τη μία διαμορφώνοντας το τελικό 3-1, που χάρισε στην ομάδα του Αγρινίου μία ιστορική πρόκριση.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: 50’ Μαλής, 87’ Σενγκέλια, 89’ Πέρες - 18’ Λουίζ Φελίπε, 54’ Νέιρα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Στεργιάκης, Οικονόμου, Μλάντεν, Μαλής, Μαυρίας, Φρ. Ντουάρτε (85’ Σενγκέλια), Τσιγγάρας (85’ Πέρες), Χατζηθεοδωρίδης (70’ Μπακάκης), Τορεχόν (70’ λ.τρ. Μπρούνο Ντουάρτε), Ντίας (57’ Λιάβας), Ζοάο Πέντρο.

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν, Τοράρινσον, Βούρος, Μπρεσάν, Αμπάντα, Γκλάζερ (46’ Ριέρα), Μπάκιτς, Νέιρα (64’ Ισέκα), Τοράλ (64’ Γκαγιέγκος), Μπάκου (54’ Μοσκέρα), Λουίζ Φελίπε.