Τουρκία: συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ

Για ποιον λόγο συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι. Τι αναφέρουν οι τουρκικές πηγές για τη δράση της Μοσάντ στην Τουρκία.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 7 ανθρώπους που είναι ύποπτοι για την πώληση πληροφοριών στην υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ σε σχέση με τον εντοπισμό και την παρακολούθηση τοπικών στόχων, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας της Τουρκίας.

Η Τουρκία είχε προηγουμένως προειδοποιήσει το Ισραήλ για "σοβαρές συνέπειες" αν προσπαθήσει να καταδιώξει μέλη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς που ζουν εκτός των Παλαιστινιακών Εδαφών, μεταξύ άλλων και στην Τουρκία. Τούρκοι και Ισραηλινοί ηγέτες έχουν διασταυρώσει δημοσίως τα ξίφη τους από τον Οκτώβριο που άρχισε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η Τουρκία, σε αντίθεση με την πλειονότητα των δυτικών συμμάχων της και ορισμένα αραβικά κράτη, δεν έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς.

Ο αξιωματούχος ασφαλείας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, σημείωσε ότι η τουρκική αστυνομία και η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας MIT διεξήγαγαν κοινές επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη στο πλαίσιο έρευνας από το γραφείο του επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν έναν μήνα μετά μια σειρά συλλήψεων υπόπτων που πιστεύεται ότι συνδέονται με τη Μοσάντ στην Τουρκία.

Το κρατικό δίκτυο TRT μετέδωσε σήμερα ότι η MIT διαπίστωσε πως η Μοσάντ χρησιμοποιούσε ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να παρακολουθεί τους στόχους της.

Οι ύποπτοι πιστεύεται ότι προσπάθησαν να παρακολουθήσουν και να φωτογραφίσουν τους στόχους, να τοποθετήσουν συσκευές εντοπισμού επάνω τους και να εξασφαλίσουν άλλες πληροφορίες για την Μοσάντ, μετέδωσε το TRT, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές ασφαλείας.

Η Άγκυρα δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά τις συλλήψεις. Εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Τον περασμένο μήνα, υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αρχές συνέλαβαν 34 ανθρώπους που είναι ύποπτοι ότι συνδέονται με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ και ότι στοχοθέτησαν Παλαιστίνιους που ζουν στην Τουρκία.

