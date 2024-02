Πολιτική

Κόμπος: Ο ευρωπαϊκός δρόμος της Τουρκίας “περνάει” από την Κύπρο

Το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, κατά την προσέλευσή του σε Σύνοδο στις Βρυξέλλες.

Tο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Τουρκία «περιλαμβάνει την Κύπρο και η πρόοδος περνά από την Κύπρο. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε απτά βήματα από την Τουρκία ως προς αυτό» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος κατά την άφιξή του στο άτυπο συμβούλιο, Gymnich, των αρμόδιων υπουργών στις Βρυξέλλες.

Σημείωσε ότι «υπάρχει ευρεία συναίνεση που επισημαίνει τη σημασία της Τουρκίας ως περιφερειακού και παγκόσμιου παράγοντα» καθώς και ότι η Κύπρος είναι πρόθυμη να ενθαρρύνει την πρόοδο στο ζήτημα της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας.

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι υπάρχει ένα καθιερωμένο πλαίσιο που βασίζεται σε αναλογική, σταδιακή και αναστρέψιμη πρόοδο.

