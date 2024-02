Κοινωνία

Κερατσίνι: συνελήφθη ηλικιωμένος για βιασμό ανήλικης

Ο ηλικιωμένος, φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη που βρισκόταν υπό την επίβλεψή του, από το 2017.

Στη σύλληψη ενός 78χρονου στο Κερατσίνι που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις κατ' εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Κερατσινίου.

Ο 78χρονος κατηγορείται βάσει εντάλματος σύλληψης, ότι τουλάχιστον από το 2017 και έχοντας την επίβλεψη ανήλικης που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, προέβαινε στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

