Νόθευε λάδι και το διακινούσε στην Αττική (εικόνες)

Ένας άνδρας συνελήφθη καθώς νόθευε ελαιόλαδο και το πούλαγε στη δυτική Αττική.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, πρωινές ώρες την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, συνελήφθη 48χρονος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στη νόθευση τροφίμων.

Προηγήθηκε καταγγελία και παράλληλη συνδυαστική προδικαστική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο 48χρονος διαθέτει χώρο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου αφού προμηθευόταν ποσότητα ειδικής ουσίας από τη Βόρεια Ελλάδα, την αναμίγνυε με ηλιέλαιο και προέβαινε στην παρασκευή λαδιού που προσομοίαζε με ελαιόλαδο, το οποίο στη συνέχεια διακινούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, που έλαβε χώρα με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας, καθώς και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικία, επιχείρηση και αποθηκευτικό χώρο του εμπλεκόμενου, όπου – μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

13.960 λίτρα ηλιέλαιο,

6.332 λίτρα ουσίας που προσομοιάζει με ελαιόλαδο,

70 λίτρα διάφανου υγρού με οσμή ελαιόκαρπου,

720 κενά μεταλλικά δοχεία,

1.750 ευρώ,

2 οχήματα και

πλήθος αυτοκόλλητων ετικετών και εργαλεία πρόσμειξης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

