Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Οι αλλαγές έσωσαν το “Δικέφαλο του Βορρά” (εικόνες)

"Κάθε εμπόδιο σε καλό" για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αφού μετά τις αλλαγές οι επιδόσεις της καταγράφηκαν σαφώς ανώτερες.

Προ μιας σημαντικής απώλειας βαθμών βρέθηκε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, ωστόσο οι αλλαγές του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν αυτές που οδήγησαν την ομάδα του στο 2-0 επί του Ατρόμητου, σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Κατά βάση το γκολ του Στέφαν Σβαμπ (89’) ήταν αυτό που έλυσε το γόρδιο δεσμό που είχαν στήσει οι παίκτες του Σάσα Ίλιτς, για να βάλει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας (90’+3’) το κερασάκι στην τούρτα.

Μόλις στο 5ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» το γκολ. Από πάσα του Τάισον, ο Μπράντον Τόμας πήρε τις κόντρες και σούταρε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Παναγιώτη Τσιντώτα, με τον Ζόαν Σάστρε να αστοχεί στη συνέχεια με βολέ προ κενής εστίας. Χωρίς να είναι ιδιαίτερα πιεστικοί οι παίκτες του Λουτσέσκου, είχαν τις στιγμές τους, κυρίως με εμπνεύσεις του Τάισον. Ένα φαλτσαριστό σουτ του 35χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ στο 18’ έστειλε την μπάλα – πάλι – πρώτα στο αριστερό δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων και έξω.

Ωστόσο, γενικότερα, οι Περιστεριώτες εύκολα ή δύσκολα έβγαζαν άμυνα. Στο 37’, από μία ακόμη προσπάθεια του Τάισον, ήταν η σειρά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς να απειλήσει – άστοχο μονοκόμματο αριστερό. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους ο ΠΑΟΚ πίεσε και φάνηκε να βρίσκει γκολ στο 42’. Από φάουλ του Ζίβκοβιτς, ο Μάγκομεντ Οζντόεφ πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά-ψαράκι για το 0-1. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος κι ο βοηθός έδειξαν σέντρα, αλλά μετά από τρίλεπτη διακοπή το VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Γιώργος Στεφανής) διαφώνησε – οφσάιντ.

Παρόμοιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Ατρόμητο να αμύνεται στο 1/3 του γηπέδου και την κατοχή να φτάνει στο 80% για τον ΠΑΟΚ. Ο Τόμας απώλεσε μοναδική ευκαιρία στο 56’ από τη μικρή περιοχή, με τους δυο προπονητές να… ανακατεύουν την τράπουλα με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Η κεφαλιά του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στο 69’ πέρασε πάνω από τα δοκάρια, με τους γηπεδούχους να αντέχουν.

Εν τέλει, το… τοίχος του Ατρόμητου έπεσε στο 89’. Από γρήγορη εκτέλεση κόρνερ, ο Σβαμπ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Αλί Σαμάτα και στρώθηκε ξανά στον Αυστριακό που σκόραρε από κοντά, λυτρώνοντας τους Θεσσαλονικείς. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, από λάθος απομάκρυνση του Τσιντώτα που είχε βγει εκτός περιοχής, ο Κωνσταντέλιας από μακριά και σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Κυριακή (11/2, 20:00) στην Τούμπα την ΑΕΚ στο ντέρμπι κορυφής έχοντας το +2, με τους Περιστεριώτες να χάνουν ένα ακόμη ματς στο φινάλε, όπως είχε γίνει μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό και να μένουν μακριά από την πρώτη εξάδα.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Ασεβέδο, Φριτζόνσον – Τόμας, Μεϊτέ, Κουλιεράκης.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Ασεβέδο, Ντε Μποκ, Αθανασίου, Τσακμάκης, Κούντε (68’ Φριτζόνσον), Έρλινγκμαρκ, Γιουμπιτάνα (61’ Έντερ), Ρομπάιγ (76’ Κουέν), Βέργος (76’ Αντζιέλσκι), Ντιρκς (61’ Βαλένσια).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (77’ Σβαμπ), Μουργκ (60’ Κωνσταντέλιας), Α. Ζίβκοβιτς (71’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Μπράντον (60’ Σαμάτα).

*Την κίτρινη κάρτα του Τάσου Σιδηρόπουλου είδε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο 88’.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

