Φιντάν: Δεν αποκλείω την Ελλάδα για ενεργειακούς σχεδιασμούς

Για τα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό και τα F-35 μίλησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του.

Σε συνέντευξή του στο κανάλι Α Χαμπέρ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «ειδικά πώς μπορεί να έρθει η ενέργεια από τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή ή ενδεχομένως και την Τουρκία, μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, σε αυτές τις αγορές και άλλες χώρες; Υπάρχει μεγάλη συνεργασία σε αυτό το θέμα και υπάρχουν δυνατότητες. Τώρα δεν αποκλείω την Ελλάδα από αυτό».

Ο Χακάν Φινταν είπε ότι «μετά τις εκλογές του Μαϊου 2023, γνωρίζετε ότι έγιναν και στην Ελλάδα εκλογές. Αφού ο Πρόεδρός μας ήρθε ξανά στην εξουσία με μεγάλη λαϊκή υποστήριξη, πάρθηκε απόφαση μαζί με τον Μητσοτάκη: να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με θετική ατζέντα. Δηλαδή τη σημερινή αντίληψη.

Έχουμε προβλήματα που έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν στο Αιγαίο. Μερικά από αυτά τα προβλήματα δεν ανήκουν σε αυτή τη γενιά, τα έχουμε κληρονομήσει. Λοιπόν, ως υπεύθυνα άτομα αυτής της γενιάς, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα προβλήματα;

Πρώτον, ενώ υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ως ώριμα κράτη, έχουμε βάλει σε παρένθεση αυτά τα προβλήματα και αναζητούμε τους τομείς που μπορούμε να βελτιώσουμε. Το προτείναμε αυτό ως μεθοδολογία. Και τώρα, με το όραμα και την υποστήριξη που προβάλλουν και οι δύο ηγέτες, εμείς, ως Υπουργείο Εξωτερικών, προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτή τη θετική ατζέντα. Φυσικά, υπάρχουν πολλά θέματα εδώ, μεταξύ των οποίων η οικονομία, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η συνεργασία για τις βίζες, τα ταξίδια στα νησιά, οι μεταφορές. Από την άλλη, αναζητούμε πως μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια νέα προοπτική χρόνια θέματα μεταξύ μας, ιδιαίτερα το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, θέματα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό, τον εναέριου χώρου κ.ο.κ.

Μιλάμε για αυτό πολύ με τον ομόλογό μου. Και οι δύο πλευρές συμφωνήσαμε για τη μείωση της στρατιωτικής έντασης. Από αυτή την άποψη, αυτή η συμφωνία πηγαίνει καλά μέχρι στιγμής. Υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια για την καταπολέμηση της μετανάστευσης, υπάρχει ένας καλός διάλογος για αυτό το θέμα. Ειδικότερα, υπάρχει σοβαρή ανταπόκριση στην εποικοδομητική προσέγγιση του υπουργού Εσωτερικών μας στο θέμα αυτό. Με άλλα λόγια, ας δούμε ξανά το υπάρχον πρόβλημα προχωρώντας στη θετική ατζέντα που σκιαγράφησε ο Πρόεδρός μας και χρησιμοποιώντας τη δυναμική και την ενέργεια που δημιουργεί η θετική ατζέντα».

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας: «Το Κυπριακό το οποίο είναι ένα από τα ζητήματα που βάλαμε στην άκρη, είναι ένα μεγάλο ζήτημα από μόνο του. Οπότε χωρίς να μας επηρεάζει πολύ το θέμα αυτό τώρα προσπαθούμε να δούμε πως θα προχωρήσουμε τα ζητήματά μας ειδικά το Αιγαίο και στη συνέχεια την κατάσταση των ομογενών μας. Δηλαδή προσπαθούμε να τα επιλύσουμε διευρύνοντας τα όρια της διπλωματίας».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F35, o Τούρκος Υπουργός είπε: «Όπως γνωρίζετε, το πρόβλημα με τα F-35 και η απομάκρυνσή μας από το πρόγραμμα εμφανίστηκε ως αντανάκλαση της αναζήτησης και των πολιτικών μας να βελτιώσουμε τις δικές μας δυνατότητες αεράμυνας. Δεν λάβαμε την υποστήριξη που περιμέναμε από τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ σε αυτό το θέμα. Ήμασταν στην πραγματικότητα όχι μόνο πελάτης αλλά και ένας από τους κατασκευαστικούς εταίρους των F35. Με άλλα λόγια, εκτός από την οικονομική ζημία της Τουρκίας, υπάρχει και ζημιά στο θέμα της παραγωγής. Τώρα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να την αποκατάσταση της. Οι αρμόδιες αρχές μας εργάζονται σοβαρά, ιδίως όσον αφορά την οικονομική αποζημίωση».

Σε ερώτηση για την παραχώρηση των F35 που δεν δόθηκαν στην Τουρκία στην Ελλάδα και πως θα επηρεάσει την ισορροπία στο Αιγαίο, ο Χακάν Φιντάν είπε πως «η Ελλάδα, επειδή ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, ήταν στη λίστα της ομάδας των χωρών όπου οι ΗΠΑ θα παραχωρούσαν μετά την παραγωγή τους. Εδώ, προβλέπεται η παράδοση F-35 για ορισμένα θέματα μετά το 2030. Φυσικά πρέπει να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει μέχρι τότε και πώς θα εξελιχθούν οι ισορροπίες. Αλλά αυτό που εξετάζουμε είναι να βελτιώσουμε τις δυνατότητές μας, ειδικά σε συστήματα αεράμυνας και συστήματα αεροπορικής επίθεσης, ειδικά σε μαχητικά αεροσκάφη».

