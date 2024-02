Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η ένταση, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος του σεισμού.

-

Σεισμός 3 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στις 08:14, στη θαλάσσια περιοχή Καλοί Λιμένες του νομού Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 26 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων και το εστιακό βάθος ήταν στα 26,9 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στα νότια του νησιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Γνωστός ράπερ "πιάστηκε" με "παρατημένες" βαλίτσες

Χιλή - Καταστροφικές πυρκαγιές: Εκατοντάδες οι νεκροί