Κοινωνία

Κερατσίνι: Προφυλακίστηκε ο 78χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της ανήλικης εγγονής του

Ο δράστης που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την εγγονή του από την ηλικία των 9 ετών, οδηγήθηκε στις φυλακές Τριπόλεως.

Τον δρόμο για τις φυλακές Τριπόλεως πήρε ο 78χρονος από το Κερατσίνι, που κατηγορείται για τον βιασμό της 16χρονης σήμερα εγγονής του, από την ηλικία των 9 ετών.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια του Πειραιά για να απολογηθεί και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος φέρεται να βίαζε την ίδια του την εγγονή από την ηλικία των 9 ετών, στο σπίτι τους, ενώ σε διπλανά δωμάτια ήταν η μητέρα και η γιαγιά της. Το κοριτσάκι δεν άντεξε άλλο και αποκάλυψε στη μητέρα της τον εφιάλτη που ζούσε όλο αυτό το διάστημα.

