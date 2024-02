Κόσμος

Ιταλία: Ανήλικος μαθητής μαχαίρωσε την καθηγήτρια του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διευθυντής του σχολείου όπου σημειώθηκε η επίθεση υπογράμμισε ότι «στον δεκαεπτάχρονο δράστη είχε δοθεί εδώ και καιρό ψυχολογική υποστήριξη».

-

Δεκαεπτάχρονος μαθητής με ψυχικά προβλήματα επιτέθηκε σήμερα το πρωί με μαχαίρι σε καθηγήτριά του ηλικίας πενήντα επτά ετών, στην είσοδο τεχνικού λυκείου της πόλης Βαρέζε, κοντά στο Μιλάνο, στην Ιταλία.

Τραυμάτισε την γυναίκα στην πλάτη με τρεις μαχαιριές χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός. Η καθηγήτρια διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπως έγινε γνωστό από τις ιταλικές αρχές, δεν κινδυνεύει η ζωή της και σχετικά σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Μάρτυρες της επίθεσης ήταν δυο συνάδελφοι της εκπαιδευτικού, οι οποίες κάλεσαν άμεσα την αστυνομία.

«Θα προστατέψουμε την ακεραιότητα των δασκάλων και καθηγητών μας, αλλά και την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια, δεν θα τους αφήσουμε μόνους», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα.

Ο διευθυντής του σχολείου όπου σημειώθηκε η επίθεση υπογράμμισε ότι «στον δεκαεπτάχρονο δράστη είχε δοθεί εδώ και καιρό ψυχολογική υποστήριξη με στόχο την βελτίωση της όλης κατάστασής του».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

“Άλλος Άνθρωπος” - Αλεξανδρής: Δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη “απάτη” στην προκαταρκτική

Χιλή - Καταστροφικές πυρκαγιές: Εκατοντάδες οι νεκροί