Συλλήψεις - σοκ: Πατέρας και πατριός ασελγούσαν στα κορίτσια του σπιτιού

Για τι κατηγορούνται οι δύο άνδρες και ποια τα θύματά τους.

Δύο άνδρες έχει στα χέρια της η αστυνομία, οι οποίοι κατηγορούνται για γενετήσια εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων.

Ο ένας είναι Φιλιππινέζος 54 ετών και φέρεται να ασελγούσε στην ανήλικη κόρη της συντρόφου του. Ο δεύτερος ο οποίος είναι Έλληνας ασελγούσε στις δύο κόρες του. Πρόκειται για ένα πατέρα 55 ετών και οι κόρες του είναι σήμερα 20 και 22 χρονών. Και οι δύο άνδρες κατηγορούνται για κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων συνελήφθησαν δυνάμει ενταλμάτων δύο άνδρες για γενετήσια εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων

Συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχου από περιπολούντες αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, μεσημβρινές ώρες της 4-2-2024, 54χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ένταλμα για κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, είχε προηγηθεί το Νοέμβριο του 2023 αυτεπάγγελτη προανάκριση από την ανωτέρω υπηρεσία κατόπιν καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία ο 54χρονος σε μη επακριβώς προσδιορισθέντα χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από το 2016 έως το Σεπτέμβριο του 2022 προέβη στις ανωτέρω πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 5-2-2024, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, 55χρονος ημεδαπός που διώκονταν με ένταλμα για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου συμπληρώσαντος τα 14 έτη και μη συμπληρώσαντος, τελεσθείσα από οικείο, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε από την ανωτέρω υπηρεσία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προέκυψε ότι ο 55χρονος διέπραξε τα ανωτέρω αδικήματα σε βάρος δύο ανήλικων συγγενικών του προσώπων κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2014 έως το 2019.

