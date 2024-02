Κοινωνία

Αττική: Κακοποιούσε ΑμεΑ και το μετέδιδε live στα social media

Ο 35χρονος, μετέδιδε σε live τις πράξεις του εις βάρος ατόμων με αναπηρία.

Στην σύλληψη ενός 35χρονου που φέρεται να κακοποιούσε άτομα με αναπηρία και να τα μετέδιδε live σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησαν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι γνωστός youtuber με χιλιάδες ακολούθους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες σήμερα, 6 Φεβρουαρίου 2024, σε περιοχή της Αττικής, 35χρονος για εμπορία ανθρώπων και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, με την επιβαρυντική περίσταση του άρθρου περί εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω αναπηρίας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023, διατηρούσε προφίλ σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, στο οποίο μετέδιδε σε ζωντανή σύνδεση κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος ατόμων με νοητική υστέρηση, με σκοπό το παράνομο οικονομικό του όφελος.

Συγκεκριμένα, οι πράξεις αυτές συνιστούσαν συνεχείς εξυβρίσεις, σωματικές βλάβες και σεξουαλικές πράξεις, τις οποίες ζητούσαν θεατές που παρακολουθούσαν σε ζωντανή ροή, πληρώνοντας το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Ο ανωτέρω συνελήφθη στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, προέβη σε νέα ζωντανή μετάδοση τέτοιων πράξεων, εις βάρος δύο αδύναμων ατόμων, τα οποία και μεταφέρθηκαν σε δομή φιλοξενίας.

Στις νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -7- σκληροί δίσκοι και -4- κινητά τηλέφωνα, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

