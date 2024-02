Αθλητικά

Οπαδική βία - Βρούτσης: κανένα γήπεδο δεν ανοίγει χωρίς κάμερες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιον τρόπο θα ανοίξουν για τους φιλάθλους τα γήπεδα. Η εξειδίκευση των μέτρων, η ταυτοποίηση και οι ημερομηνίες "ορόσημο".

-

Τα νέα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας, αλλά και το "άνοιγμα" των γηπέδων σε φιλάθλους και διάθεσης εισιτηρίων σε αγώνες ποδοσφαίρου παρουσίασαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Αναπληρωτής Υπουργού Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου ανοίγουν τα γήπεδα σε ένα νέο περιβάλλον, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την ενημέρωση που είναι σε εξέλιξη στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το πώς θα ανοίξουν τα γήπεδα την ερχόμενη εβδομάδα.

Στο περιβάλλον αυτό, είπε ο υπουργός, υπάρχει μία νέα Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, η οποία θα επιβάλει δρακόντειες κυρώσεις με κατ εξοχήν κύρωση το κλείσιμο των γηπέδων από φιλάθλους αν πέσει κροτίδα, αν πέσει πυρσός στο γήπεδο, στον αθλητικό χώρο, κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο, χωρίς δεύτερη σκέψη κλείνει το γήπεδο από φιλάθλους την επόμενη Κυριακή, όταν παίζει εντός έδρας συγκεκριμένη ομάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, στόχος μας είναι να μην επηρεάσουμε καθόλου το πρωτάθλημα. Και δεν το επηρεάζουμε , δεν παρεμβαίνουμε καθόλου στη βαθμολογία, ούτε στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, σεβόμαστε το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, του ποδοσφαίρου, του κάθε αθλήματος, σεβόμαστε τους κανονισμούς της ΟΥΕΦΑ και της ΦΙΦΑ. Δικαίωμα της Πολιτείας είναι όμως να προασπίζει την ασφάλεια του πολίτη που μέσα στο γήπεδο είναι η ασφάλεια του φιλάθλου.

«Στις 6 Μαρτίου ξεκινά μια νέα διαδικασία. Κανένα γήπεδο αν δεν προχωρήσει με την εγκατάσταση των καμερών δεν θα ανοίξει στις 7 Μαρτίου για τους φιλάθλους. Σήμερα θα εκδοθεί το ΦΕΚ για τις καμερες», επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, κατά την ανακοίνωση των μέτρων για την οπαδική βία το πρωί της Τετάρτης.

Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων «έχουμε ημερομηνίες – ορόσημο. Στις 13 Φεβρουαρίου ανοίγουν τα γήπεδα σε ένα νέο περιβάλλον (…) Εάν πέσει στον αγωνιστικό χώρο επικίνδυνο αντικείμενο χωρίς δεύτερη σκέψη κλείνει το γήπεδο (…) Δικαίωμα της πολιτείας είναι να προασπίζει την ασφάλεια του πολίτη (…) Από την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα των ταυτοποιημένων εισιτηρίων».

«Η αγορά των εισιτηρίων παραμένουν ως έχουν από τις πλατφόρμες. Με τον αριθμό του εισιτηρίου θα γίνεται χρήση του gov.gr wallet και εγγραφή στο μητρώο επικοινωνίας. Θα αναρτηθεί η ειδική πλατφόρμα emep.gov.gr», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα διαδικασία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και στη διαδικασία ταυτοπροσωπείας που θα τεθεί σε ισχύ από την 9η Απριλίου. «Η λύση έρχεται από τεχνολογία με κλείδωμα εισιτήριου από κινητό. Η αγορά εισιτηρίων θα γίνεται με κλαστικό τρόπο από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Με την εφαρμογή gov wallet θα εισάγουμε το εισιτήριο εκεί».

Τα μέτρα αποφασίστηκαν στον απόηχο των αιματηρών επεισοδίων στη Ρέντη στα οποία έχασε τη ζωή του ένας αστυνομικός από φωτοβολίδα που καρφώθηκε στο πόδι του, αλλά των φονικών κρουσμάτων οπαδικής βίας που είχαν σαν αποτέλεσμα να κοπεί το νήμα της ζωής του Μιχάλη Κατσουρή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη – Λιμενικό: Σύλληψη αξιωματικού μετά από παρακολούθηση των “Αδιάφθορων”

Αγρότες – Αλειφτήρας: Οι κινητοποίησεις μας θα είμαι μαζικές και κλιμακούμενες

Θύμα youtuber: Πλήρωναν 10 ευρώ για να τον βλέπουν να με χαστουκίζει