Κρήτη: Αξιωματικός Λιμενικού κατηγορείται για δωροδοκία - “Τα δεχόμουν λόγω οικειότητας”, απαντά

Πώς φέρεται να δρούσε ο αξιωματικός του Λιμενικού για να λαμβάνει μεγάλα χρηματικά ποσά και καπνικά προϊόντα.

Ένας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος συνελήφθη απο τους "αδιάφθορους" της Αστυνομίας καθώς φέρεται να λάμβανε χρηματικά ποσά και καπνικά προϊόντα από καπετάνιους.

Συγκεκριμένα σύμωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη πρωινές ώρες την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2024, Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος εκτελούσε χρέη Λιμενοσταθμάρχη, διότι κατηγορείται ότι απαιτούσε και λάμβανε χρηματικά ποσά ή καπνικά προϊόντα από καπετάνιους εμπορικών πλοίων.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, παράβαση του τελωνειακού κώδικα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ σε αυτήν περιλαμβάνονται ακόμα 9 ιδιώτες εκπρόσωποι εταιριών και καπετάνιοι, κατηγορούμενοι για δωροδοκία υπαλλήλου.

Προηγήθηκε ανώνυμη καταγγελία προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος και ενημέρωσε την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς προέκυπτε ότι ο εν λόγω Αξιωματικός εξασφάλιζε τη διέλευση πλοίων χωρίς επιθεώρηση, απαιτώντας τσιγάρα και χρηματικά ποσά.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, μέσω εφαρμογής ειδικών ανακριτικών τεχνικών, αλλά και τη σταχυολόγηση και συσχέτιση δεδομένων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εγκληματική δράση του Αξιωματικού.

Συγκεκριμένα, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως Λιμενοσταθμάρχης και παρόλο που η επιθεώρηση πλοίων και ο έλεγχος προτεραιότητας αυτών δεν αναγόταν πλέον στα καθήκοντά του, προφασιζόταν κίνδυνο καθυστέρησης απόπλου των πλοίων ή δεν τηρούσε/παρέλειπε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ζητούσε από τους εκάστοτε καπετάνιους ή μέλη του πληρώματος χρηματικά ποσά και καπνικά προϊόντα, τα οποία και λάμβανε.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 594 πακέτα τσιγάρα διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και 1 κινητό τηλέφωνο.

Από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διακριβωθεί η εμπλοκή του σε 7 περιπτώσεις από το Δεκέμβριο του 2023 έως αρχές Φεβρουαρίου 2024.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα και πρόκειται να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο άνδρας αναμένεται να υποστηρίξει πως, χωρίς να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πράξης του, αποδεχόταν ως «ανταμοιβή» πακέτα τσιγάρα από καπετάνιους και πληρώματα, με τους οποίους είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις και προσπαθούσε να τους εξυπηρετήσει.

Όπως ανέφερε, μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ ένας εκ των δύο δικηγόρων του, ο κ. Κώστας Παπαμαστοράκης, ο εντολέας του αρνείται ότι ζήτησε χρήματα ή άλλη ανταμοιβή και πως εξυπηρετούσε, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις για τυπικούς λόγους, ανθρώπους με τους οποίους είχε σχέσεις οικειότητας. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ήταν λάθος του που αποδεχόταν ως ανταμοιβή αφορολόγητα τσιγάρα, τα οποία, σύμφωνα με τον κ. Παπαμαστοράκη, είναι γνωστό ότι υπάρχουν στα πλοία. Όμως, όπως πρόσθεσε, αν και λιμενικός ο ίδιος, δεν είχε αντίληψη τους μεγέθους της αξιόποινης πράξης αυτής.

