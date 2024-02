Κοινωνία

Εξάρχεια: Συνελήφθη ο 48χρονος για τη δολοφονία του μουσικού

Το απόγευμα της Πέμπτης ο 48χρονος που είχε προσαχθεί μετά το έγκλημα συνελήφθη.

Συνελήφθη, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης, ο 48χρονος για τη δολοφονία του μουσικού στα Εξάρχεια. Το πρωί, συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ για άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Το θύμα έφερε τραύμα στο κεφάλι, ενώ δίπλα του βρέθηκε ένα σφυρί και ένα μαχαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο 50χρονος άνδρας ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου φιλοξενούνταν στο εν λόγω σπίτι από τον 48χρονο ιδιοκτήτη του που έχει προσαχθεί και φέρεται να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι τον σκότωσε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και τον χτύπησα».

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

