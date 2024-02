Πολιτική

Ψήφισμα - Μαρινάκης: Έλληνες ευρωβουλευτές βάζουν σε κίνδυνο την χρηματοδότηση της Ελλάδας για να πλήξουν τον Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκανε λόγο για "πολιτικό παιχνίδι" για μικροκομματικά οφέλη. Τι είπε για την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες και τα μέτρα που θα ληφθούν.

-

Για τα αιτήματα των αγροτών και την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, μίλησε την Παρασκευή ο Παύλος Μαρινάκης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «Δευτέρα απόγευμα ή Τρίτη πρωί θα γίνει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, εξαρτάται από το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και κατά πόσον θα έχει προλάβει να γυρίσει από το ταξίδι του στο εξωρετικό».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «Θέλουμε ουσιαστικό διάλογο και όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση», ενώ αναφορικά με αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες προς το Μαξίμου, απάντησε ενδεικτικά για το αφορολόγητο πετρέλαιο που ζητούν οι καλλιεργητές ότι «πάντα τις μειώσεις φόρων, τις κάνουμε αφού είμαστε σίγουροι ότι η μείωση φόρου θα φτάσει στον καταναλωτή ή εν προκειμένω στον αγρότη. Η επιστροφή του ΕΦΚ κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο είναι μέτρο που έχει αποδώσει τα προηγούμενα χρόνια και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα ισχύσει για τρίτη χρονιά. Είναι μέτρο άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τρόπους, ώστε ει δυνατόν να δοθεί έστω ένα μέρος του νωρίτερα και όχι στο τέλος της περιόδου».

Συμπλήρωσε ότι «Για το ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε ήδη μια σειρά από μέτρα για στήριξη των αγροτών. Μακάρι να καταφέρουμε με την πολιτική μας να έχουμε όλο και φθηνότερο ρεύμα, αλλά έχουμε συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Στην παρούσα χρονική στιγμή, τα περιθώρια αυτά εξαντλήθηκαν, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε με διευκολύνσεις και με άλλους τρόπους».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πάντως ότι υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες που ζητούν να στηριχθούν, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Σεβαστά τα αιτήματα τους, γνωρίζουμε ότι περνούν δύσκολα, προσπαθούμε και ικανοποιούμε τα περισσότερα αιτήματα τους, αλλά και άλλες επαγγελματικές ομάδες έχουν ζήτημα με το ρεύμα και αυτό πρέπει πάντοτε να το έχουμε στο μυαλό μας».

«Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, είναι οι έλεγχοι από το χωράφι στο ράφι και το άλλο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τις ελληνοποιήσεις των προϊόντων. Πολύ σωστά το θέτουν οι αγρότες. Για αρκετά χρόνια το είχε υποτιμήσει το ελληνικό δημόσιο το θέμα των ελληνοποιήσεων, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Πρωθυπουργό και αγρότες ανά την Ελλάδα. Η πολιτική μας πρέπει να εξηγηθεί στους αγρότες, πχ. οι έλεγχοι στα σύνορα, γιατί έχουν κι αυτοί τις αγωνίες τους και τους προβληματισμούς τους», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Πάντως, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά προσέθεσε ότι «η ΚΑΠ φέρνει 2,8 δις ευρώ τον χρόνο, προφανώς τίθεται θέμα επαναδιαπραγμάτευσης, αλλά να φύγουμε λίγο από την λογική των κομμάτων της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς».

«Πριν δημιουργηθεί η ΔΙΜΕΑ δεν υπήρχε ουσιαστικός έλεγχος στην αγορά. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αφορούν επιμέρους παραβάσεις της νομοθεσίας. Το πρόστιμο είναι πολλαπλάσιο της παραβάτης συμπεριφοράς. Στα αντίστοιχα προϊόντα έχει παρατηρεί μείωση τιμής έως 25%. Τα πρόστιμα δεν είναι χάδια και προβλέπονται αυστηρότερα πρόστιμα σε περίπτωση υποτροπής», απάντησε ο κ. Μαρινάκης για τους ελέγχους στην αγορά και τα πρόστιμα σε εταιρείες για κερδοσκοπία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε εν συνεχεία στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στους δείκτες που δείχνουν μείωση του πληθωρισμού και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα, κάνοντας λίγο για απόδοση των μόνιμων παρεμβάσεων της κυβέρνησης, αποδεχόμενος ωστόσο ότι προσωρινά τουλάχιστον το επιπλέον ποσό το «τρώει» η ακρίβεια.

Για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας μεταξύ άλλων, «μιλάμε για άλλο ένα επεισόδιο ενός πολιτικού παιχνιδιού που παίζεται κατά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του πιο ισχυρού κόμματος του ΕΛΚ, της ΝΔ, ΛΚ από τα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς που τι θέλουν; Να μικρύνουν την επιτυχία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από μαύρο πρόβατο η Ελλάδα, έχει γίνει σύμφωνα με τον Economist «η χώρα της χρονιάς» και αυτό κάποιους ενοχλεί».

Ο Παύλος Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά, προφανώς δεν θα είναι ούτε η τελευταία φορά. Είναι ένα πολιτικό παιχνίδι που παίζεται κατά της Ελλάδας. Να σας θυμίσω πόσες φορές έχουν επιτεθεί στην χώρα. Έχουμε βαρύγδουπος τίτλους για καταδίκη της Ελλάδας, όμως δεν έχουμε καταδίκη παρά ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Η κυρία από την Ολλανδία που πρωταγωνιστεί δεν ψάχνει απλώς κόμμα, αλλά ψάχνει χώρα για να κατέβει ως υποψηφία ευρωβουλευτής».

«Οι Έλληνες ευρωβουλευτές που ψηφίστηκαν από τους Έλληνες πολίτες, έβαλαν το μικροκομματικό συμφέρον τους πάνω από το συμφέρον της χώρας μας. Στο άρθρο 22 το ψήφισμα ζητάει το μπλοκάρισμα ή την περιστολή ή τον περιορισμό της χρηματοδότησης της Ελλάδας από την ΕΕ. Έλληνες ευρωβουλευτές ζήτησαν να μην έρθουν ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ελλάδα, θέτουν σε αμφισβήτηση της χρηματοδότηση της Ελλάδας, με αυτά που συκοφαντικά εκείνοι λένε ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και όχι με όσα ισχύουν», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Προσέθεσε ότι «Υπάρχει η ετήσια έκθεση της ΕΕ, που δεν είναι ψήφισμα κομμάτων όπως έχουμε τώρα, η οποία αποτυπώνει την κατάσταση για κάθε χώρα και σε ζητήματα Κράτους Δικαίου. Λέει η τελευταία έκθεση του Ιουλίου ότι έχει κάνει πρόοδο η Ελλάδα, με βάση το πλαίσιο που υιοθετήθηκε μετά το 2019. Πλέον έχουμε στην Ελλάδα τα περισσότερα ΜΜΕ και δεν νομίζω ότι αυτό που βλέπεται είναι να μην εκφράζεται η αντίθετη γνώμη. Υπάρχουν και ακραία πρωτοσέλιδα και κυκλοφορούν όλα στην Ελλάδα. Για τις αγωγές κατά δημοσιογράφων, ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να κάνει αγωγή και είναι εν δυνάμει εναγόμενος. Πρέπει ο καθένας να έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Δικαιοσύνη και εκεί να κριθεί αν έχει δίκιο ή όχι».

Στρέφοντας πολλάκις τα βέλη του στους ευρωβουλευτές που εξελέγησαν με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, μέσα και από έναν έντονο διάλογο με τον δημοσιογράφο Γιάννη Μακρυγιάννη, ο Παύλος Μαρινάκης είπε, μεταξύ άλλων, «Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ξέρετε τι έχουν καταπιεί όλα τα χρόνια; Δεν σας ενόχλησε ο πολιτικός που αναρτούσε φωτογραφίες συναδέλφων σας και έκανε προγραφές δημοσιογράφων; Δεν ενοχλούσε εσάς και τους ευρωβουλευτές. Δεν κατέθεσαν τίποτα, δεν κατέθεσαν ψήφισμα όταν υπουργός καταδικάστηκες για παράβαση καθήκοντος με 13-0, ούτε για τις πρακτικές του Παύλου Πολάκη με τις προγραφές δημοσιογράφων, ούτε όταν είχαμε δημοσιεύματα ντροπής για τον Έβρο και την Εειδομένη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούσαν την Ελλάδα δήθεν για ένα νεκρό κοριτσάκι στον Έβρο και που προσπάθησαν να σταματήσουν την χρηματοδότηση για τον φράχτη στον Έβρο»..

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνδρα - Κούγιας για Γιαλιά: “Χοντροκομμένη” δολοφονία, με δράστη ίσως τον ηθικό αυτουργό της (βίντεο)

Παιανία: Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς - Αναζητείται ο δράστης (βίντεο)

ΟΑΣΘ: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα (εικόνες)