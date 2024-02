Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο - Νικόλας: Πέθανε ο 2χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, μετά το τροχαίο, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή της η 59χρονη γιαγιά του.

-

«Έσβησε» στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν από τις 28 Ιανουαρίου, όταν είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στη Λυγαριά ο μικρός Νικόλας.

Το 2χρονο αγγελούδι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ της Πέμπτης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Υπενθυμίζεται ότι όπως δήλωσε χθες στο Creta24, ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γιώργος Χαλκιαδάκης, από τα εγκεφαλικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε το δίχρονο, δεν υπήρχε καμία θετική ένδειξη και οι ελπίδες των γιατρών είχαν «σβήσει».

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου που κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσει τον μικρό Νικόλα, ανέλαβε το δύσκολο έργο να ενημερώσει του γονείς για την τραγική εξέλιξη και λίγες ώρες αργότερα το παιδί «έσβησε».

Στο σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτη, λίγο πριν τη Λυγαριά, έχασε τη ζωή της και η 59χρονη γιαγιά του.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΣΘ: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Παιανία: Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς - Αναζητείται ο δράστης (βίντεο)

Μπάιντεν: Έκτακτο διάγγελμα για την... μνήμη του