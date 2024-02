Πολιτική

“Αιώνιοι φοιτητές” - Ζώρας: Ξεκινά η διαγραφή τους από τα ΑΕΙ

Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή των διατάξεων περί διαγραφής τους, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Παιδείας.

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2024 -2025 αναμένεται να αρχίσουν να διαγράφονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν υπερβεί το νόμιμο όριο φοίτησης του ν+2, ανέφερε ο γενικός γραμματέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας, μιλώντας στην ΕΡΤ με θέμα τα σχέδια του υπουργείου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το χρονοδιάγραμμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων.

Σημείωσε συγκεκριμένα ότι «οι διατάξεις για τη διαγραφή των φοιτητών οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το νόμιμο όριο φοίτησης (“ν+2”, όπου 2 είναι τα δύο χρόνια επιπλέον, ανάλογα με τη διάρκεια καθεμιάς σχολής), τίθενται και πάλι σε εφαρμογή από του χρόνου, ξεκινώντας από τους παλαιότερους φοιτητές».

Ο κ. Ζώρας σημείωσε πάντως ότι θα εξεταστούν εξατομικευμένα κάποιες ειδικές περιπτώσεις, όπως εκείνες των φοιτητών που έχουν προβλήματα υγείας.

