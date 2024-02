Υγεία - Περιβάλλον

“Αγλαΐα Κυριακού”: Κανονικά τα χειρουργεία, χάρη σε μετακινήσεις και προσλήψεις

Ο Χειρουργικός Τομέας του Νοσοκομείου επαλήθευσε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας στο "Πρόσωπο με πρόσωπο" του ΑΝΤ1 με το Νίκο Χατζηνικολάου

Την τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη την Πέμπτη το βράδυ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Πρόσωπο με πρόσωπο» ότι δεν θα υλοποιηθεί η απόφαση περί αναστολής τακτικών χειρουργείων από 12/2 στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», επαλήθευσε την Παρασκευή με ανακοίνωσή του ο Χειρουργικός Τομέας του νοσοκομείου.

Στην ανακοίνωση του Χειρουργικού Τομέα αναφέρεται ότι τα τρία κρίσιμα κενά αναισθησιολόγων στελεχώθηκαν –ένα με “δανεισμένη” εφημερία από το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, και τα άλλα δύο με προσωρινές μετακινήσεις από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου– και ότι στη συνέχεια θα καλυφθούν μόνιμα με κατεπείγουσες προσλήψεις. Έτσι, η Γενική Συνέλευση Χειρουργικού Τομέα ανακάλεσε την προηγηθείσα απόφασή της για αναστολή των τακτικών χειρουργείων από 12/2, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός των επόμενων ημερών, θα προκηρυχθούν με κατεπείγουσα διαδικασία οι τρεις διαθέσιμες θέσεις ιατρών αναισθησιολόγων.

Η ανακοίνωση του Χειρουργικού Τομέα αναφέρει:

«Κατόπιν των ενεργειών της Διοίκησης του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», του σημερινού εγγράφου από την 1ης Υγειονομική Περιφέρεια περί διάθεσης ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας για την κάλυψη εφημεριών του Τμήματος Αναισθησιολογίας από το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, της μετακίνησης για 15 ημέρες ιατρού αναισθησιολόγου από το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και την προσωρινή μετακίνηση ιατρού αναισθησιολόγου από το Νοσοκομείο Κορίνθου, η σημερινή συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα, μετά από εισήγηση του Τμήματος Αναισθησιολογίας, αποφάσισε:

να μην αναστείλει τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων από 12-02-2024, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός των επόμενων ημερών, θα προκηρυχθούν με κατεπείγουσα διαδικασία οι τρεις διαθέσιμες θέσεις ιατρών αναισθησιολόγων. Ο Χειρουργικός Τομέας θα συνεδριάσει εντός των επομένων 15 ημερών ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση και να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες».

Σε Ενημερωτικό Σημείωμα της προς αρμοδίους φορείς σε ανάλογο πνεύμα, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται διοικητικά το νοσοκομείο, σημειώνει:

«Η Υπηρεσία κατόπιν παραγγελίας της Ηγεσίας, ενήργησε προς υλοποίηση της Ενισχύσεως του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, οπότε ΔΕΝ υφίσταται ουδεμία ουσιαστική δυσχερής κατάσταση, προκειμένου να ακολουθήσει ΑΚΩΛΥΤΑ, η διενέργεια των τακτικών χειρουργείων».

«Είχα δεσμευθεί από την πρώτη στιγμή χθες ότι αποκλείεται να διακοπούν τα τακτικά χειρουργεία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και η λειτουργία των χειρουργείων συνεχίζεται κανονικά. Ευθύνη μας, που την αναλαμβάνουμε στο ακέραιο, η απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΣΥ», αναφέρει σε δήλωση του στον ΑΝΤ1, που ανήρτησε και στα social media, o Άδωνις Γεωργιάδης.

