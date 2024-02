Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”: Διακόπτονται τα τακτικά χειρουργεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαβάστε την ανακοίνωση των γιατρών που εξηγούν τους λόγους, οι οποίοι τους οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

-

Την διακοπή των τακτικών χειρουργείων από την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, αποφάσισαν οι γιατροί του χειρουργικού τομέα του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Με ανακοίνωση τους οι γιατροί αναφέρουν την έλλειψη προσωπικού ως τον λόγο της απόφασής τους.

Η σχετική ανακοίνωση:

Στη σημερινή συνεδρίασή του, ο Χειρουργικός Τομέας (ιατροί χειρουργοί όλων των ειδικοτήτων και αναισθησιολόγοι) του Νοσοκομείου Παίδων Αγλ. Κυριακού αποφάσισε την διακοπή των προγραμματισμένων τακτικών επεμβάσεων της λίστας χειρουργείων, και τη λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών μόνο για επείγοντα περιστατικά, απο 12 Φεβρουαρίου, λόγω της έλλειψης προσωπικού, και συγκεκριμένα ιατρών αναισθησιολόγων, και νοσηλευτών Αναισθησιολογικού και χειρουργείου.

Το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού εφημερεύει εναλλάξ με το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 15 ημέρες τον μήνα. Παρά το μεγάλο όγκο περιστατικών που εξυπηρετείται στα χειρουργεία του, υπάρχει εδώ και καιρό το πρόβλημα υποστελέχωσης. Έτσι, τα περιστατικά της λίστας τακτικών χειρουργείων λιμνάζουν, και οι χειρουργικές κλινικές δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ούτε το εκπαιδευτικό τους έργο, καθώς από τις 10 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου είναι ενεργές μόνο οι 2!

Το Τμήμα Αναισθησιολογίας του Νοσ. Παίδων Αγλ. Κυριακού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης εδώ και αρκετούς μήνες, και περισσότερο μετά τη συνταξιοδότηση δύο ιατρών και την μη ανανέωση της σύμβασης ιδιώτη ιατρού (ΦΕΚ Α΄ 215/22.12.2023). Οι εναπομείναντες ιατροί αναισθησιολόγοι υπερεφημερεύουν κατ' επανάληψη, και οι τελευταίες αυτές εξελίξεις τους επιβαρύνουν πολύ περισσότερο, με συνέπεια να μην μπορούν να καλύψουν με ασφάλεια το πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου, αλλά και τις αίθουσες χειρουργικών επεμβάσεων που ήταν ενεργές έως τώρα, οι οποίες ήταν ήδη εξαιρετικά μειωμένες σε σχέση με τις προδιαγραφές του νοσοκομείου. Από τον Ιούνιο του 2023 έχουν ενημερωθεί τόσο η Διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και η 1η Υγειονομική Περιφέρεια., αλλά δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, ούτε έχουν προκηρυχθεί οι διαθέσιμες οργανικές θέσεις.

Καθώς η ύπαρξη περισσότερων ιατρών αναισθησιολόγων αλλά και νοσηλευτών χειρουργείου και αναισθησιολογικού είναι απαραίτητη για να λειτουργήσουν περισσότερες χειρουργικές αίθουσες, οι κλινικές/τμήματα του Χειρουργικού Τομέα διακόπτουν τις προγραμματισμένες επεμβάσεις σε παιδιά, αναγνωρίζοντας ως ζήτημα ασφάλειας την ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυλοπόταμος - Βιασμοί ανήλικης: Πότε απολογούνται οι κατηγορούμενοι

Πλατανιώτη – Μαλκογεώργου: Πρόκριση για το ντουέτο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού

Επεισόδια μετα το πανεκπαιδευτικό συλλαλήτηριο: Μολότοφ και φωτιές σε κάδους (εικόνες)