Τουρκικά ΜΜΕ: Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας μετά τα F-16

Τι αναφέρει ο Τουρκικός Τύπος σχετικά με τις σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα στην προύσα περίοδο.

Μηνύματα για την έναρξη μιας νέας εποχής στις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε μέσα από την αρθρογραφία της η δημοφιλής τουρκάλα δημοσιογράφος Χαντέ Φιράτ. Σύμφωνα με την γνωστή δημοσιογράφο, με την επίλυση των ζητημάτων της Σουηδίας και των F-16, οι ΗΠΑ εκπέμπουν στην Άγκυρα το μήνυμα ότι οι σχέσεις τους με την Τουρκία μπορούν μπουν σε μια νέα, διαφορετική διάσταση.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η Φιράτ ανέφερε ακόμη ότι πρόσφατα μεταφέρθηκε στην Άγκυρα το μήνυμα «είμαστε κοντά σε συνεργασία». Η Φιράτ εκτίμησε ότι με την έγκριση της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας έχουν απαλλαγεί από ένα μεγάλο βάρος.

Τέλος σύμφωνα με τη δημοσιογράφο:

η κυβέρνηση Μπάιντεν υπογραμμίζει ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή της προς την Τουρκία. Εν ολίγοις, οι ΗΠΑ λένε ότι το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο γερουσιαστής Πολ Ραντ δεν μπορεί να πάρει διαστάσεις.

η Άγκυρα επιδίδεται εδώ και λίγο καιρό σε έντονη διπλωματική κίνηση, σχεδόν σε κάθε επίπεδο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την επόμενη εβδομάδα και αργότερα, θα επισκεφτεί για πρώτη φορά μετά από χρόνια την Αίγυπτο

Χακάν Φιντάν: Η εχθρότητα προς το Ισλάμ στη Δύση δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό

Από την πλευρά του σε ομιλία του σε φόρουμ για την ισλαμοφοβία ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είπε ότι ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Ισλαμικός κόσμος είναι η ισλαμοφοβία.

«Έχει γίνει μια αυξανόμενη η τάση να δυσφημούμε τους Μουσουλμάνους και το Ισλάμ σε άλλες χώρες, να τους προσβάλλουμε, να τους περιφρονούμε, να κάνουμε διακρίσεις εναντίον τους λόγω της ταυτότητάς τους ως μουσουλμάνων και να ασκούμε πολιτική που βασίζεται στην εχθρότητα προς τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι αντιμετωπίζουν αυτήν την απειλή και αυτό το πρόβλημα καθημερινά όλο και περισσότερο. Ως Μουσουλμάνοι του κόσμου, πρέπει να φτάσουμε στη ρίζα αυτού του προβλήματος και να πολεμήσουμε εναντίον του και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκπροσωπήσουμε το Ισλάμ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ειδικά στη Δύση, όπου η εχθρότητα προς το Ισλάμ και η εχθρότητα προς το Κοράνι έχουν μετατραπεί από πνευματική πρόκληση σε σωματική παρέμβαση και προσβολή, που δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό και την ωριμότητα», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

