Γάζα: Εντολή Νετανιάχου για σχέδιο εκκένωσης της Ράφα

Ο πρωθυπουργός έδωσε διττή εντολή στον στρατό της χώρας, για εκκένωση της πόλης και συντριβή της Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να εκπονήσει ένα διττό σχέδιο για την εκκένωση αμάχων από τη Ράφα, στη νότια Γάζα και τη συντριβή των εναπομεινάντων ταγμάτων της Χαμάς, την ώρα που η πίεση της διεθνούς κοινότητας στο Ισραήλ αυξάνεται.

«Είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος του πολέμου χωρίς να εξοντώσουμε τη Χαμάς και να αφήσουμε τέσσερα τάγματα της Χαμάς στη Ράφα» και αυτό απαιτεί επίσης «οι άμαχοι να απομακρυνθούν από τις εμπόλεμες ζώνες», επισημαίνει το γραφείο του Νετανιάχου σε ένα δελτίο τύπου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα μια φονική αεροπορική επιδρομή εναντίον της Ράφα, της τελευταίας περιοχής του θύλακα όπου οι κάτοικοι της Γάζας έχουν βρει καταφύγιο, παρά τις επικρίσεις για την επίθεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τις προειδοποιήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων για τον μεγάλο αριθμό νεκρών μεταξύ των Παλαιστινίων, εάν ο ισραηλινός στρατός προωθηθεί στην πόλη.

Η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την τύχη εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας που έχουν βρει καταφύγιο στη Ράφα έχει αυξηθεί από τότε που το Ισραήλ απείλησε να πραγματοποιήσει χερσαία επίθεση εναντίον της πόλης, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η Ουάσιγκτον είπε χθες πως δεν θα στηρίξει καμία ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η δεινή κατάσταση των αμάχων και ο Τζο Μπάιντεν περιέγραψε την απάντηση του Ισραήλ στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς ως «υπερβολική».

Αμπάς: Κατάφωρη παραβίαση όλων των κόκκινων γραμμών από το Ισραήλ

Η παλαιστινιακή προεδρία καταδίκασε σήμερα "με τον πιο έντονο τρόπο" το ισραηλινό σχέδιο στρατιωτικής επίθεσης στη Ράφα, πόλη στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας όπου συνωστίζονται περισσότερο από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνοι εκτοπισμένοι λόγω του πολέμου.

Το σχέδιο αυτό, που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, "είναι πραγματική απειλή και ένα επικίνδυνο προοίμιο" της εφαρμογής του ισραηλινού πολιτικού σχεδίου που αποσκοπεί στον "εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους" προσθέτει το γραφείο του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σε ανακοίνωση.

"Οι Παλαιστίνιοι δεν θα εγκαταλείψουν τη γη τους και δεν θα δεχθούν να εκτοπιστούν δια της βίας από την πατρίδα τους", συνεχίζει η παλαιστινιακή προεδρία.

Καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ "να αναλάβει τις ευθύνες του" απέναντι στην επέκταση της "ισραηλινής κατοχής", η οποία συνιστά "κατάφωρη παραβίαση όλων των κόκκινων γραμμών" και "απειλεί την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή και στον υπόλοιπο κόσμο".

"Ήρθε η ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους" για να αποτραπεί "μια νέα καταστροφή που θα παρασύρει όλη την περιοχή σε πολέμους χωρίς τέλος", εκτιμά.

Η παλαιστινιακή προεδρία τονίζει επίσης ότι θα θεωρήσει την ισραηλινή κυβέρνηση "πλήρως υπεύθυνη για τις συνέπειες" αυτού του σχεδίου και ότι η αμερικανική κυβέρνηση φέρει την "κύρια ευθύνη να αποτρέψει αυτό που θα μπορούσε να είναι μια καταστροφική κλιμάκωση".

Μπορέλ: Ανησυχητικό το σχέδιο του Ισραήλ για τη Ράφα

Το ισραηλινό σχέδιο επίθεσης στη Ράφα, τελευταίο καταφύγιο των εκτοπισμένων από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, είναι "ανησυχητικό", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

"Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Ράφα είναι ανησυχητικές", τόνισε ο Μπορέλ στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι "αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες, επιδεινώνοντας μια ήδη οικτρή ανθρωπιστική κατάσταση και έναν αβάσταχτο απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων".

