Λεωνίδας Γρηγοράκος: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Η ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου για τον θάνατο του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Εντελώς ξαφνικά απεβίωσε το μεσημέρι , σε ηλικία 71 ετών, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λεωνίδας Γρηγοράκος.

Γιατρός στο επάγγελμα και μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974, ήταν επί πολλά έτη βουλευτής του Νομού Λακωνίας. Εξελέγη το 2000, το 2004, το 2007, το 2009, τον Μάιο του 2012, τον Ιούνιο του 2012, τον Ιανουάριο του 2015, τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Από τον Μάιο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2013 διετέλεσε Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Η κόρη του, Νάγια Γρηγοράκου , εξελέγη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Λακωνία στις τελευταίες εκλογές.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, ένας αγαπημένος φίλος και πολιτικός συνοδοιπόρος, έφυγε ξαφνικά από κοντά μας. Από το 1974 οπότε και εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ ως την τελευταία του πνοή διέγραψε μια πολιτική διαδρομή με ήθος και προσφορά. Δίκαιος και εργατικός υπερασπιζόταν με ορμητικό πάθος τα πιστεύω του και δεν ζύγισε ποτέ το πολιτικό κόστος μπροστά στο εθνικό συμφέρον. Υπηρέτησε με αφοσίωση τους πολίτες της Λακωνίας και ξεχώρισε για το επιστημονικό του έργο ως ιατρός. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά του, που τόσο αγαπούσε. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος έγραψε σε ανάρτησή του:

Έχασα έναν αδελφό. Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος δεν είναι πια μαζί μας. Είμαι συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Λεωνίδα, αδελφέ μου! — Andreas Loverdos (@a_loverdos) February 9, 2024

