Τάγκι Ασκάρ: Καταδύτης 100 ετών έκανε βουτιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (βίντεο)

Ο αιωνόβιος αθλητής έκανε κατάδυση στην πισίνα, στην Ντόχα, αποθεώθηκε και δάκρυσε από συγκίνηση.

Ο Τάγκι Ασκάρ υπήρξε ο σπουδαιότερους καταδύτης όχι μόνο του Ιράν, αλλά ολόκληρης της Ασίας.

Στα 100 του χρόνια, συνεχίζει να κάνει βουτιές σε αγώνες Masters και ταξίδεψε από το Ιράν στη Ντόχα για να δείξει το ταλέντο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.

Ο 100χρονοςκαταδύτης έκανε βουτιά από πλατφόρμα ύψους 1 μέτρου, πριν από τον αγώνα από τα 3 μέτρα στις γυναίκες.

Αφού βγήκε από το νερό, αποθεώθηκε από τους παροστάμενους και συγκινημένος ξέσπασε σε δάκρυα.

Ο Τάγκι Ασκάρ κέρδισε ασημένια και χάλκινα μετάλλια στους Ασιατικούς Αγώνες στο Νέο Δελχί το 1951, ενώ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση περίπου πριν απο 4 δεκαετίες.

Όπως δήλωσε, «Όταν αγωνιζόμουν σε εθνικό επίπεδο, το τελευταίο πρωτάθλημα που συμμετείχα ήταν όταν ήμουν 41 ετών. Πάντα αγαπούσα τις καταδύσεις από την από τότε που ήμουν έφηβος μέχρι σήμερα.Τίποτα δεν έχει αλλάξει από το 1951 έως τώρα, εκτός από την απόδοσή μου!»,

