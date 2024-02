Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευρωπαϊκή Ημέρα “112”: Νέο minisite της υπηρεσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον "αέρα" είναι το νέο minisite του "112". Η χρήση και οι δυνατότητές του.

-

Με ένα νέο, σύγχρονο minisite, αφιερωμένο στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, υποδέχεται το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τη φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα για το 112, όπως έχει καθιερωθεί η 11η Φεβρουαρίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση του, «η διαδικτυακή παρουσία του 112 ανανεώθηκε, με στόχο να καταστεί περισσότερο φιλική προς τον επισκέπτη και να παρέχει ακόμη μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη χρησιμότητα και τις λειτουργίες της Υπηρεσίας, όσον αφορά και στα δύο σκέλη της».

«Το 112 βρίσκεται δίπλα στον πολίτη σε κάθε έκτακτη ανάγκη, με μια διπλή οντότητα: Είναι ο ενιαίος αριθμός που μπορούμε να καλούμε δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, όταν χρειαζόμαστε επείγουσα βοήθεια (εισερχόμενο σκέλος). Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (εξερχόμενο σκέλος)», σημειώνει η ανακοίνωση.

Στο νέο minisite του 112 civilprotection.gov.gr/112 οι πολίτες μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (FAQ) και ενημερωτικό υλικό για το κάθε σκέλος της Υπηρεσίας. Για ευκολότερη πλοήγηση και καλύτερη κατανόηση, το σχετικό περιεχόμενο φιλοξενείται σε ξεχωριστές ενότητες:

«Πότε & Πώς Καλώ» για το εισερχόμενο σκέλος και

«Πότε & Πώς με Ειδοποιεί» για το εξερχόμενο σκέλος.

Το minisite του 112 θα παρέχεται σύντομα μεταφρασμένο στην αγγλική γλώσσα για τους ξένους πολίτες που διαμένουν ή επισκέπτονται τη χώρα, ενώ στο περιβάλλον του φιλοξενούνται ήδη οδηγίες προστασίας έναντι κινδύνων και φυσικών καταστροφών μεταφρασμένες σε 9 συνολικά γλώσσες.

Ακόμη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το minisite ακολουθεί τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας του ιστότοπου του υπουργείου, καθώς η συμπερίληψη και η ισότιμη πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως σε έγκυρη πληροφόρηση και σε οδηγίες αυτοπροστασίας αποτελεί τομέα προτεραιότητας.

Σημειώνεται ότι προς την κατεύθυνση αυτή, το υπουργείο υλοποίησε πέρυσι δύο πλήρως προσβάσιμα βίντεο που ενημερώνουν για τη λειτουργία και τη σημασία του 112 σε καταστάσεις και περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Το ενημερωτικό αυτό υλικό μεταφράστηκε πρόσφατα στην Αγγλική και αποδόθηκε σε Διεθνή Νοήματα (σε συνεργασία με το ΕΚΕΔΑΠ και το Συμβούλιο της Ευρώπης) και είναι στο σύνολό του διαθέσιμο στον νέο δικτυακό τόπο του 112.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Μπαλωθιές: Εκατοντάδες σφαίρες σε βάπτιση, που θύμιζε... πόλεμο! (εικόνες)

Λασίθι: έκλεβε λάδι από αποθήκες και χρήματα από ΤΕΠ νοσοκομείου

Χίος: Η επιχείρηση του Λιμενικού στο τάνκερ με τους όμηρους επιθεωρητές (βίντεο)