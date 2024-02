Αθλητικά

Λαύριο: Το Περιστέρι έκανε την 5η σερί νίκη του

Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας παραμένει το Περιστέρι που κάνοντας σερί νικών, χάλασε αυτό του Λαυρίου.

Την 5η διαδοχική νίκη του πέτυχε το Περιστέρι, στο Λαύριο, επικρατώντας με 86-64, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Basket League. Η πιεστική άμυνα στο β΄ μέρος σε συνδυασμό με τον επιθετικό «οίστρο» των Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ (14π., 6ασ.) και Τζο Ράγκλαντ (13π.) έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί του Λαυρίου (2-0). Χουγκάζ και Τόμπσον είχαν από 7 και 6 ριμπάουντ αντίστοιχα για τους νικητές. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανέβηκε στο 12-6 και παρέμεινε στην 3η θέση με 30 βαθμούς.

Το Λαύριο που είχε διψήφιους τους Θόρντον (12π.), Γόντικα (12π.) και Μουράτο (10π., 6ασ., 4ρ.) παραμένει στις χαμηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, με 6-12.

Το Περιστέρι μάζεψε 13 περισσότερα ριμπάουντ (30 - 43), είχε 10/24 τρίποντα (4/14 το Λαύριο). Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν ν' αξιοποιήσουν τις περισσότερες βολές που εκτέλεσαν (20/37) (8/12 οι φιλοξενούμενοι).

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 34-38, 49-61, 64-86

Με πρωταγωνιστή τον Χόρχλερ το Λαύριο προηγήθηκε με 16-10 και εν συνεχεία 20-12. Με 5 διαδοχικούς πόντους του Ράγκλαντ το Περιστέρι μείωσε σε 20-17 στο φινάλε του δεκάλεπτου. Το Περιστέρι ανέβασε την απόδοσή του στη 2η περίοδο, σε άμυνα και επίθεση, για να προσπεράσει με 25-30. Το Λαύριο απάντησε με σερί 5-0, ισοφαρίζοντας σε 30-30. Όμως, ένα τρίποντο του Ντάνγκουμπιτς και ένα έμμεσο τρίποντο τουΜήτρου-Λονγκ έφεραν τους φιλοξενούμενους στο +4 (34-38) στο τέλος του ά μέρους

Το Περιστέρι με τρίποντα (από Τόμπσον, Κασελάκη και Λοβ) πάτησε... γκάζι. Προσπέρασε με +11 (47-36). Οι Θόρντον, Γόντικας και Μουρ έκαναν σερί 9-0 για το Λαύριο, που μείωσε σε 45-47. Όμως, ελέγχοντας τα ριμπάουντ, το Περιστέρι βρήκε ρυθμό και προσπέρασε με +12 (61-49) στο 30ό λεπτό.

Το σερί 7-0 του Περιστερίου στις αρχές της 4ης περιόδου είχε ως αποτέλεσμα το 49-68, με το Λαύριο να μην καταφέρνει να επιστρέψει μέχρι τη λήξη του αγώνα.

Διαιτητές: Κατραχούρας, Μπακάλης, Ζιώγας

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 4, Μουράτος 10, Χόρχλερ 9 (1), Θόρντον 12 (2), Γόντικας 12, Τσάμης 5, Φλάτεν 5 (1), Τζάκσον 2, Καββαδάς 5, Γκρόμοβς, Δεϊμέζης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 13 (1), Ντάνγκουμπιτς 5 (1), Λοβ 9 (1), Κασελάκης 5 (1), Τόμπσον 8 (1), Μήτρου-Λονγκ 14 (1), Ξανθόπουλος, Πουλιανίτης 6 (3/3 δίποντα), Ρένφρο 4, Oυίλιαμς 8 (2), Χουγκάζ 8 (2), Ζούγρης 6

