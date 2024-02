Κοινωνία

Κακοποίηση ΑμεΑ: προφυλακιστέος ο youtuber

Τι ει΄πε κατά την απολογία του ο 35χρονος youtuber που κατηγορείται πως κακοποιούσε ΑμεΑ και τα προέβαλε live στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 35χρονος YouTuber, ο οποίος συνελήφθη για κακοποίηση ατόμων ΑμεΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά την απολογία του, ο 35χρονος φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος ωστόσο ισχυρίστηκε πως είχε σταματήσει τα εν λόγω βίντεο από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει πως τα άτομα ΑΜΕΑ ήταν εκείνα που τον προσέγγισαν και του ζήτησαν να βγουν στο κανάλι που διατηρούσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εκείνος φέρεται να υποστήριξε πως τα χρησιμοποιούσε επειδή θεωρούσε ότι τους ωφελούσε πολύ περισσότερο, απ’ ότι τους έβλαπτε, καθώς αποκόμιζαν σημαντικό οικονομικό όφελος από αυτή τη δραστηριότητα, ενώ κέρδιζαν και αναγνωρισιμότητα.

Ο 35χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι γνώριζε ότι επρόκειτο για άτομα με κάποια αναπηρία, αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν είχαν το ακαταλόγιστο.

Στην ανακρίτρια κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης δυο πρόσωπα που συμμετείχαν στα βίντεο του 35χρονου, που δεν είναι άτομα με αναπηρία, ενώ σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, θέλησαν να καταθέσουν και ΑμεΑ θύματα του YouTuber, τα οποία όμως δεν δέχτηκε η ανακρίτρια καθώς δεν μπορούν να καταθέσουν χωρίς την παρουσία ψυχολόγου.

Σε βάρος του 35χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπου κατά συρροή και κατ/ επάγγελμα και της σωματικής βλάβης αδύναμων προσώπων με τα οποία συνοικούσε.

