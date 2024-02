Κοινωνία

Θύμα youtuber: Πλήρωναν 10 ευρώ για να τον βλέπουν να με χαστουκίζει

Τι μοιράστηκαν δύο από τα θύματα του νεαρού μιλώντας ζωντανά με την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με την εκμετάλλευση την οποία βίωναν, μοιράστηκαν με το ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Λάζο Μαντικό σε απευθείας σύνδεση με την καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και το Γιώργο Παπαδάκη, δύο από τα θύματα του youtuber ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε άτομα με αναπηρία και το μετέδιδε live στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μας είχε εκμεταλλευτεί και με το παραπάνω. Εμένα προσωπικά με χτυπούσε άσχημα με μπουνιές, φτύσιμο και χτυπήματα στο σώμα. Έβλεπαν πολλοί συνδρομητές online, έκαναν… «δωρεές με παραγγελία» (π.χ. «καταβάλλω 10 ευρώ και ζητώ να τον δω να χαστουκίζεται, να τραγουδά, να χορεύει» κ.ο.κ.) και πρέπει να διωχθούν και αυτοί. Το χειρότερο είναι ότι πότιζε αλκοόλ κορίτσια 15 έως 17 ετών και μετά τις πήγαινε σηκωτές σε αλλο δωμάτιο», σημείωσε ο ένας από τους δύο άνδρες.

«Ήμουν παλιότερα σε reality show ταλέντων και εκμεταλλεύτηκε αυτή την επιθυμία μου. Μου έλεγε θα σε κάνω νούμερο ένα, θα σε κάνω διάσημο. Έδινε και κάποια ποσά, αλλά πάρα πολύ μικρά. Από όλα αυτά τα χρήματα που κέρδιζε, εκείνος κρατούσε τα πάντα κι εμάς μας έδινε ελάχιστα», μοιράστηκε με την εκπομπή ο άλλος νεαρός που δήλωσε θύμα του youtuber.

Να σημειώσουμε ότι την Τετάρτη το πρωί ο κατηγορούμενος youtuber πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

