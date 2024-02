Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας – Eurobasket 2025: Οι κλήσεις του Σπανούλη για το πρώτο “παράθυρο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού και τέσσερις του Ολυμπιακού, το πρώτο ραντεβού των διεθνών μας, την επόμενη Δευτέρα στο ΣΕΦ.

-

Με πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού (Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Μαντζούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Μωραϊτης) και τέσσερις του Ολυμπιακού (Παπανικολάου, Ουόκαπ, Λαρεντζάκης και Μήτρου-Λονγκ) θα ριχτεί στη «μάχη» για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 η εθνική ανδρών. Ο νέος Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, στις πρώτες κλήσεις του από αυτήν τη θέση κάλεσε 16 παίκτες στην προετοιμασία ενόψει του πρώτου «παραθύρου» των προκριματικών. Η Εθνική αντιμετωπίζει στις 23 Φεβρουαρίου την Τσεχία στο ΣΕΦ, ενώ στις 26 του ίδιου μήνα αγωνίζεται στη Χάγη απέναντι στην Ολλανδία. Στον ίδιο όμιλο αγωνίζεται και η Μεγάλη Βρετανία.

Όπως και στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τόμας Ουόκαπ καλύπτει τη θέση του νατουραλιζέ με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να μην έχει δικαίωμα, καθώς προβλέπεται μόνο μία θέση. Εκτός άφησε ο Σπανούλης τους Κώστα Σλούκα και Ιωάννη Παπαπέτρου του Παναθηναϊκού, καθώς αμφότεροι προέρχονται από τραυματισμό και εγχείρηση αντίστοιχα.

Η προετοιμασία της εθνικής ανδρών θα αρχίσει τη Δευτέρα (19/2) στο ΣΕΦ και οι 16 παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:

Οι 16 παίκτες που κάλεσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης είναι οι εξής:

Ονοματεπώνυμο Ημ.Γέν. Ύψος Ομάδα Συμ. Π.(μ.ο.)

Κώστας Παπανικολάου 31.07.1990 2.04 Ολυμπιακός 143 6.32

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22.09.1993 2.00 Ολυμπιακός 63 6.98

Γιώργος Παπαγιάννης 03.07.1997 2.20 Φενέρμπαχτσε 56 7.20

Ντίνος Μήτογλου 11.06.1996 2.10 Παναθηναϊκός 28 9.14

Λευτέρης Μποχωρίδης 18.04.1994 1.96 Άρης 28 5.36

Νίκος Ρογκαβόπουλος 27.06.2001 2.01 Μπασκόνια 20 8.30

Κώστας Αντετοκούνμπο 20.11.1997 2.08 Παναθηναϊκός 18 5.94

Δημήτρης Μωραϊτης 03.02.1999 1.94 Παναθηναϊκός 16 4.50

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02.01.1999 2.00 Παναθηναϊκός 14 4

Τόμας Ουόκαπ 30.12.1992 1.95 Ολυμπιακός 11 10.82

Γιάννης Κουζέλογλου 01.04.1995 2.08 ΑΕΚ 7 1.71

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06.01.1997 2.05 Ντινάμο Σάσαρι 7 2.43

Βασίλης Τολιόπουλος 15.06.1996 1.88 Άρης 4 4

Λευτέρης Μαντζούκας 08.07.2003 2.07 Παναθηναϊκός 1 2

Ναζ Μήτρου Λονγκ 28.07.1993 1.93 Ολυμπιακός - -

Βαγγέλης Ζούγρης 14.10.2004 2.01 Περιστέρι - -

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή εταιρεία: “Τους σκότωσε ο… άνθρωπος τους” (βίντεο)

Αγρότες - Μητσοτάκης: Η συνάντηση στο Μαξίμου, τα μέτρα και οι προσδοκίες

Μενίδι - Ξυλοδαρμός αστυνομικού: Υπήρχε καταγγελία από κορίτσι για τον γιό του (βίντεο)