Εθνική Ανδρών: Οι συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη

Το επιτελείο που θα πλαισιώνει τον Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ανδρών Μπάσκετ, ανακοίνωσε η ΕΟΚ.

Το επιτελείο των συνεργατών του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Ο Ηλίας Καντζούρης, ο Στέφανος Τριαντάφυλλος και ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος θα είναι τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και ο Ανδρέας Γκατζούλης ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης της ομάδας.

Ο Ηλίας Καντζούρης είναι προπονητής της γαλλικής Λιμόζ και έχει διατελέσει και στο παρελθόν μέλος της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ανδρών, ως συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι το 2013 στο Ευρωμπάσκετ εκείνης της χρονιάς.

Ο Στέφανος Τριαντάφυλλος είναι συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό και είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ανδρών από το 2021, δίπλα στον Δημήτρη Ιτούδη στο Ευρωμπάσκετ 2021 και το Παγκόσμιο κύπελλο 2022.

Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος είναι συνεργάτης του Τσάβι Πασκουάλ στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ανδρών το 2017, ως συνεργάτης του Κώστα Μίσσα στο Ευρωμπάσκετ εκείνης της χρονιάς. Εχει συμμετάσχει επίσης στα τεχνικά επιτελεία των Εθνικών U18 και U16.

Ο Ανδρέας Γκατζούλης είναι ο γυμναστής του Ολυμπιακού από το 2008, ενώ με τον Βασίλη Σπανούλη γνωρίζονται και συνεργάζονται από τη Λάρισα και μετά στο Μαρούσι. Σε Εθνική ομάδα έχει εργαστεί στην Κίνα, επί θητείας Παναγιώτη Γιαννάκη.

