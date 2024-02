Αθλητικά

Ντόχα: Χάλκινο μετάλλιο ο Χρήστου

Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε στην τρίτη θέση με 53.36, κερδίζοντας έτσι το χάλκινο μετάλλιο. Στην τέταρτη θέση ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης.

Μετά το χρυσό του Αρη Γρηγοριάδη στα 50μ. ύπτιο, το 2005 στο Μόντρεαλ, και το ασημένιο του Κριστιάν Γκολομέεβ, το 2019 στη Γκουανγκζού, ο Απόστολος Χρήστου έγινε σήμερα (13/2) στη Ντόχα ο τρίτος Ελληνας κολυμβητής που ανεβαίνει στο βάθρο ενός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου. Στην 5η συνολικά συμμετοχή του σε τελικό ατομικού αγωνίσματος (συν άλλη μία σε ομαδικό), ο αθλητής του Ολυμπιακού κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει ένα μετάλλιο, τερματίζοντας στην τρίτη θέση με 53.36. Ετσι, εμπλουτίζει τη συλλογή του, που περιλαμβάνει ακόμη πέντε μετάλλια (ένα χρυσό, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα) σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 50άρας, δύο χάλκινα σε Ευρωπαϊκά 25άρας, ένα ασημένιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, ένα χρυσό σε Παγκόσμιο εφήβων και ένα χάλκινο σε Ευρωπαϊκό εφήβων.

Ο Χρήστου, ο οποίος δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από το χρόνο του, έδωσε μεγάλη μάχη για να κρατήσει στα τελευταία μέτρα την τρίτη θέση, αλλά ακόμη κι αν την έχανε, το μετάλλιο θα παρέμενε... γαλανόλευκο. Κι αυτό γιατί ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, που στη Ντόχα έκανε απίθανα πράγματα, βελτίωσε εκ νέου το ατομικό του ρεκόρ με 53.38 και έχασε «στη χεριά» το μετάλλιο από τον Χρήστου. Αν συνεχίσει όμως έτσι, ο 23χρονος κολυμβητής θα έχει κι άλλες ευκαιρίες στο μέλλον.

Το φαβορί του αγωνίσματος, ο Αμερικανός Χάντερ Αρμστρονγκ, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, πήρε την πρώτη θέση με 52.68 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, μετά από δύο χάλκινα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Μόλις δύο εκατοστά του δευτερολέπτου πιο πίσω, ο Ισπανός Ούγκο Γκονζάλεθ εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο με 52.70.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 100μ. ύπτιο ανδρών:

Χάντερ Αρμστρονγκ (ΗΠΑ) 52.68 Ούγκο Γκονζάλεθ (Ισπανία) 52.70 Απόστολος Χρήστου (ΕΛΛΑΔΑ) 53.36 Βαγγέλης Μακρυγιάννης (ΕΛΛΑΔΑ) 53.38 Πίτερ Κέτζε (Ν. Αφρική) 53.51 Ρόμαν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 53.64 Μίροσλαβ Κνέντλα (Τσεχία) 53.74 Τζαν Εϊκινς (ΗΠΑ) 54.50