Άγιος Βαλεντίνος: Αστυνομικός σκότωσε μάνα και κόρη - Πως γλίτωσε η πρώην σύντροφος του

Στην περιοχή του Σαν Βαλεντίνο, συνέβη η διπλή τραγωδία. Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες για τον καυγά που κατέληξε σε μακελειό, στο σπίτι της πρώην φίλης του.

Η βία σε βάρος των γυναικών και οι δολοφονίες δεν σταματούν στην Ιταλία, ούτε την παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, όπως υπογραμμίζουν πολλά μέσα ενημέρωσης.

Ο 27χρονος Κρίστιαν Σοντάνο, μέλος της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, δολοφόνησε την μητέρα και την αδελφή της πρώην συντρόφου του, η οποία κατάφερε να γλιτώσει επειδή έτρεξε και κλειδώθηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος όπου συνέβη το μακελειό.

Όλα έγιναν κοντά στην πόλη Λατίνα, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια της Ρώμης. Ο αστυνομικός πήγε αργά το απόγευμα στη μεζονέτα της 22χρονης Ντεσιρέ και άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί της. Η αδελφή της και η μητέρα της την υπερασπίστηκαν και ξαφνικά ο άνδρας έβγαλε περίστροφο και άρχισε να πυροβολεί.

Για ακόμη μια φορά, ο δράστης δεν δεχόταν τον χωρισμό με την μέχρι πρότινος σύντροφό του. Συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα κοντά σε σπίτι συγγενικών του προσώπων.

Κατά τραγική σύμπτωση, η περιοχή στην οποία συνέβη το διπλό φονικό ονομάζεται Σαν Βαλεντίνο, δηλαδή Άγιος Βαλεντίνος.

