Τέμπη - Ρογκάκου: Το πόρισμά μας πήγε σε ΕΡΓΟΣΕ και Καραμανλή

"Μόνο για απλή γνώση το κοινοποιήσαμε στον Υπ. Μεταφορών", σημείωσε η επικεφαλής της Αρχής Διαφάνειας. Επεισόδιο με την Μιλένα Αποστολάκη.

Στην ΕΡΓΟΣΕ απευθύνθηκε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση «717», ενώ στον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλή κοινοποιήθηκε προς ενημέρωση, όπως ανέφερε στο πλαίσιο κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» η αναπληρώτρια διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), Αλεξάνδρα Ρογκάκου.

«Γνωστοποιήσαμε το σχετικό έγγραφό μας προς ενέργεια στην αρμόδια Εισαγγελία και την ΕΡΓΟΣΕ και το κοινοποιήσαμε προς γνώση στον αρμόδιο υπουργό» είπε η νυν επικεφαλής της ΕΑΔ», είπε.

Όπως είπε η κ. Ρογκάκου, η Αρχή παρέλαβε από την Εισαγγελία Εφετών (τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος) παραγγελία προκειμένου να ελεγχθεί εάν καθυστέρησε και εάν είχε προβλήματα η σύμβαση «717», η οποία είχε υπογραφεί στις 26/9/14 και έπρεπε να παραδοθεί στις 26/9/16. Σημείωσε ότι η παραγγελία είχε δοθεί αρχικά στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στις 7/3/19 και μετά την ίδρυσή της, η εντολή δόθηκε στην ΕΑΔ, χωρίς στο μεταξύ, να έχει γίνει κάποια ενέργεια. Ακολούθως, η κ. Ρογκάκου αναφέρθηκε στα συμπεράσματα της Αρχής, που περιλάμβαναν την παράλειψη τήρησης υποχρεωτικών προθεσμιών, τη μη πρόβλεψη επάρκειας ανταλλακτικών, κλοπές και βανδαλισμούς καθώς και προμετρικά σφάλματα κυρίως στην τηλεδιοίκηση Αθήνας και Λάρισας.

Τόνισε μάλιστα ότι η Αρχή πρότεινε -μεταξύ άλλων- την άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε 18 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ κυρίως για παράλειψη τήρησης συμβατικών προθεσμιών. Ερωτηθείσα εάν η ΕΡΓΟΣΕ άσκησε αυτές τις διώξεις, η κ. Ρογκάκου είπε ότι αναζητήθηκαν ευθύνες σε 18 άτομα: Τρία άτομα είχαν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης. Σε 15 άτομα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από την ΕΡΓΟΣΕ. Οι 11 απηλλάγησαν με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου. Για τέσσερα άτομα ο διευθύνων σύμβουλος επέβαλε την ανώτερη ποινή που μπορούσε να επιβάλει σύμφωνα με τον κανονισμό, που είναι απουσία από την υπηρεσία 10 ημερών. Τα τέσσερα αυτά άτομα άσκησαν έφεση ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου και το οποίο τους απάλλαξε.

Σε ερώτηση εάν σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο υπουργός συμμετείχε, η κ. Ρογκάκου απάντησε αρνητικά.

Για το εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφεται εναντίον της Αρχής, η κ. Ρογκάκου είπε ότι με έκπληξη μάθαμε από την ιστοσελίδα της (Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) για πιθανή παράβαση καθήκοντος από τον επιθεωρητή που συνέταξε το πόρισμά μας. Η κ Ρογκάκου σημείωσε ότι η ΕΑΔ είχε συνδράμει με όλα τα στοιχεία το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και πως είχε επισκεφθεί η ιδία και ο επιθεωρητής της Αρχής το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, «για να εκφράσουμε την πικρία μας». «Αν υπήρξε κάποιο σφάλμα και να το δούμε, όμως δεν είχε κληθεί ο επιθεωρητής ποτέ να πει την άποψή του [...] και κατά την άποψή μας, (το στοιχείο αυτό του πορίσματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας) είναι ό,τι άδικο και αβάσιμο», είπε η κ. Ρογκάκου.

Επεισόδιο μεταξύ Αποστολάκη - Ρογκάκου

Φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε εξάλλου μεταξύ της Μιλένας Αποστολάκη και της καταθέτουσας, με την παρακάτω στιχομυθία:

Μιλένα Αποστολάκη: Μια τόσο έμπειρη κρατική λειτουργός εδώ και μία εβδομάδα γνωρίζει ότι θα εμφανιστεί στη Βουλή για τα Τέμπη κι έρχεται εδώ και λέει “δε γνωρίζω το πόρισμα γιατί είναι 2.000 σελίδες, θα απαντήσω γραπτά”. Δημιουργεί λοιπόν εύλογη αμφιβολία για την ανεξαρτησία της και εύλογες απορείς για το ότι κάποιοι, θα ελέγξουν τις απαντήσεις της πριν να τις υποβάλει.

Αλεξάνδρα Ρογκάκου: Δε δέχομαι αυτό που μου λέτε, είναι προσβλητικό.

Μ.Α.: Για ‘μας είναι προσβλητικό. Θα έπρεπε αυτές τις σελίδες να τις ξέρετε απ’ έξω.

Α.Ρ.: Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Όλος ο φάκελος είναι στη διάθεσή σας. Είναι τεχνικό κείμενο. Αύριο μπορεί να με καλέσουν για ένα θέμα άλλου γνωστικού αντικειμένου, π.χ. υγεία. Θα ήταν ανεύθυνο να υποστηρίξω ότι το ξέρω.

Μ.Α.: Δε μπορείτε να το λέτε αυτό όταν υπάρχουν 57 νεκροί.

( ακούγονται φωνές: Ντροπή σου! )

Ά.Ρ.: Εμείς προσπαθούμε να λύσουμε πολλές παθογένειες.

Μ.Α.: Δεν υπάρχουν παθογένειες. Υπάρχουν 57 νεκροί.

( κλείσιμο μικροφώνων )

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και μέλους Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Με την υπεκφυγή θα «σας απαντήσω αύριο που θα ενημερωθώ» απαντούσε στα ερωτήματα, που έθεσε ο Γιώργος Νικητιάδης Βουλευτής Δωδεκανήσου και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το έγκλημα των Τεμπών, η μάρτυς Αλεξάνδρα Ρογκάκου αναπληρώτρια διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, απαξιώνοντας το έργο της Επιτροπής.

Μετά την εξέταση της μάρτυρος ο κ. Νικητιάδης έκανε την εξής δήλωση:

«Πλήρης απαξίωση, μόνο με αυτές τις λέξεις μπορούν να χαρακτηριστούν οι απαντήσεις που τελικώς δε λάβαμε από την κα. Ρογκάκου. Η μόνιμη επωδός της, “θα σας απαντήσω αύριο”, καταδεικνύει το πόσο σοβαρά έχει εκλάβει την υπόθεση. Οι μάρτυρες είναι υποχρεωμένοι να απαντούν επί τόπου. Προφανώς, η κα. Ρογκάκου θα απαντήσει, όταν θα έρθει σε συνεννόηση με τον πολιτικό της προϊστάμενο. Με αυτόν τον τρόπο είναι αδύνατο να οδηγηθείς στα αίτια του εγκλήματος των Τεμπών. Κάποιοι δε θέλουν να έρθει στο φως η αλήθεια»."





