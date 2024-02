Κοινωνία

Πατήσια: Ανήλικος διακινητής μεταναστών πιάστηκε “στα πράσα” μετά από καταδίωξη (εικόνες)

Στο βαρύ του όχημα επιβίβασε 12 μετανάστες μεταφέροντάς τους από το βόρεια ελληνικά σύνορα μέχρι και την Αθήνα.

Πρωινές ώρες την Τρίτη, περιπολούντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., κάλεσαν σε έλεγχο οδηγό αυτοκινήτου που κινούνταν στην οδό Στρατηγού Καλλάρη στα Κάτω Πατήσια, διότι έκριναν ύποπτη την παρουσία πολλών ατόμων στο εσωτερικό του. Ο οδηγός δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών, επιτάχυνε πραγματοποιώντας ελιγμό προς την οδό Αχαρνών, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν το προπορευόμενο αυτοκίνητο από ικανή απόσταση ασφαλείας, καλώντας διαρκώς με χρήση φάρου και ηχητικών σημάτων τον οδηγό να σταματήσει το όχημα.

Έπειτα, αφού επετεύχθη η ακινητοποίηση του οχήματος στην οδό Αχαρνών, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός μετέφερε στοιβαγμένους 12 ομοεθνείς μεταξύ τους μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, 8 γυναίκες και 4 άνδρες, και μάλιστα 3 εξ αυτών εντοπίστηκαν στο χώρο των αποσκευών. Ακολούθως, οδηγήθηκαν στην έδρα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και επελήφθη προανακριτικά το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης.

Σε βάρος του οδηγού 17χρονου αλλοδαπού, μέλους κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, σχηματίστηκε δικογραφία για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος εκ κερδοσκοπίας, μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό και απείθεια. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε συγκατηγορούμενος του και αναζητείται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 17χρονος παρέλαβε τους μετανάστες πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας πλησίον της μεθοριακής γραμμής της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να τους προωθήσει στην Αθήνα.

Οι μετανάστες εισήλθαν σε δύο υποομάδες στη χώρα μας. Η πρώτη υποομάδα αποτελούμενη από τους 4 άνδρες αρχικά βρισκόταν στη Σερβία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε οδικώς στη Βόρεια Μακεδονία, έως ότου επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του ανωτέρω διακινητή. Για την εν λόγω διακίνηση κατέβαλλαν το χρηματικό ποσό των 1.700 ευρώ έκαστος.

Η δεύτερη υποομάδα των 8 γυναικών έφτασε στη χώρα μας ομοίως μέσω της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ προηγουμένως είχαν προωθηθεί από την Κύπρο στη Σερβία, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ εκάστη.

Ακόμη, το κύκλωμα τους ζητούσε να δηλώσουν αν επιθυμούν να προωθηθούν περαιτέρω στη Γαλλία και σε θετική περίπτωση απαιτούνταν επιπλέον το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ.

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης, το οποίο χειρίστηκε την υπόθεση, κινήθηκε η διαδικασία καταγραφής-χαρτογράφησης για τους 12 μετανάστες, προκειμένου να εφαρμοστεί η επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους.

Κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο παράνομης προώθησης μεταναστών.

Ο διακινητής, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

