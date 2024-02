Κόσμος

Γαλλία - Αγρότες: Βαδίζουν προς αποκλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος απηύθυνε κάλεσμα για αρση των μπλόκων και με ποια αιτιολογία.

-

Ο ηγέτης ενός εκ των κυριότερων αγροτικών συνδικαλιστικών ενώσεων της Γαλλίας απηύθυνε σήμερα κάλεσμα για άρση των μπλόκων σε ολόκληρη τη χώρα, αφότου η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια νέα σειρά μέτρων για να απευθυνθεί στα αιτήματα που διατυπώνουν οι αγρότες εδώ και δύο εβδομάδες κινητοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στο Παρίσι, ο Αρνό Γκεγιό, από το συνδικάτο Jeunes Agriculteurs, δήλωσε πως τάσσεται υπέρ άλλων μορφών κινητοποιήσεων, λέγοντας πως η κυβέρνηση άκουσε τους αγρότες και ότι τώρα χρειάζονται ενέργειες στον απόηχο των ανακοινώσεων.

Δεν είναι σαφές εάν οι αγρότες που έχουν αποκλείσει δεκάδες αυτοκινητόδρομους σε ολόκληρη τη χώρα θα ανταποκριθούν θετικά στην έκκλησή του.

Ακόμη οι εκπρόσωποι των βασικών συνδικάτων των αγροτών, μετά τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους υπό τον όρο ότι θα λάβουν γραπτώς τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνδικάτων οι κυβερνητικές εξαγγελίες κρίνονται σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές αν και, όπως ανέφεραν, υπάρχουν ακόμη σημεία τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Βουλή – Τέμπη: «Λύγισε» ο Παναγιώτης Τερεζάκης

Μαρινάκης – αγρότες: Άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων