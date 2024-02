Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - ΝΔ: Θα απέχει ο Πλεύρης, θα καταψηφίσει ο Χρυσομάλλης

Τους λόγους που δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο εξήγησε ο Θάνος Πλέυρης, ο οποίος θα απέχει και ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο οποίος θα καταψηφίσει.

Δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο ο βουλευτής της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, άφησε ωστόσο να εννοηθεί ότι θα απέχει από την ψηφοφορία, λέγοντας πως θα τηρήσει στάση που δεν θα δώσει το δικαίωμα σε κανέναν να εκμεταλλευτεί την διαφωνία του για μικροπολιτικούς λόγους.

Κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια, ο κ.Πλεύρης εξήρε την στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του κόμματος της ΝΔ στο θέμα, αφού παρέχει την ελευθερία στους βουλευτές να διαφωνούν και να εκφράζουν ανοιχτά και εντός του Κοινοβουλίου τη διαφωνία τους, απεναντίας των άλλων κομμάτων (ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ) που μεν έχουν διαφωνούντες βουλευτές στους κόλπους τους, δεν μιλάει ωστόσο ουδείς γι αυτό.

Ο Θάνος Πλεύρης εξήγησε επίσης το σκεπτικό της αντίθεσή του στο νομοσχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εφορμάται από ομοφοβικά κίνητρα, αλλά είναι ξεκάθαρα αξιακή.

«Είναι θέμα συνείδησης και συνείδηση σημαίνει πως αντέχεις και αναγνωρίζεις τον πολιτικό σου ρόλο. Συνεπώς δεν μπορώ να ψηφίσω τις συγκεκριμένες διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση αλλά θα επιλέξω στάση που δεν θα δώσει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί κανείς τη διαφωνία μου για μικροπολιτικούς λόγους» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο Θάνος Πλεύρης, ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως σήμερα είναι μια ιστορική συνεδρίαση δεδομένου ότι ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε για ένα έντονο κοινωνικό θέμα, που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.

Τόνισε ότι ως βουλευτής έκρινε ότι πρέπει να πάρει τον λόγο για να εκφράσει τη διαφωνία του «η οποία είναι διαφωνία αρχής, αξιών και συνείδησης και δεν είναι διαφωνία ομοφοβικού παραληρήματος». «Κι αυτή τη διαφωνία, δεν θα τη χαρίσουμε στους ακραίους ανθρώπους. Διότι το γεγονός ότι το 50% των Ελλήνων διαφωνούν στον γάμο και παραπάνω στην τεκνοθεσία, δεν σχετίζεται με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα» ανάφερε και καταφέρθηκε εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει αρχηγός κόμματος, που ζητάει από τους βουλευτές να πουν αν είναι ομοφυλόφιλοι και με βάση αυτό το κριτήριο θα μπορούν να ψηφίζουν ή όχι λες και όταν θα ψηφίζουμε τους Ποινικούς Κώδικες θα πρέπει να αποσυρθούν οι δικηγόροι. Άρα δεν θα ψηφίζουν κι οι Χριστιανοί για θέματα που άπτονται της θρησκείας».

«Είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα και είναι δυνατόν να πούμε ότι η διαφωνία εκφράζεται από αυτούς τους ανθρώπους; Όχι. Γιατί εγώ θέλω, τελειώνοντας αυτή την ομιλία, να μπορώ να αντικρίσω αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θα ακούσουν πράγματα που θα διαφωνούν, αλλά τους σέβομαι. Γιατί το πρώτο και το κυρίαρχο είναι να υπάρχει σεβασμός. Διαφωνώ με την ισότητα στον γάμο και την τεκνοθεσία. Οφείλω να πω ότι όποιος λέει συμφωνώ με τον γάμο, αλλά διαφωνώ με την τεκνοθεσία αυτό είναι το πιο ομοφοβικό διότι είναι σαν να λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι για τα παιδιά. Δεν θα ακούσετε τέτοια από μένα. Η δική μου διαφωνία είναι αξιακή. Διαφωνώ με την αλλαγή του προτύπου της οικογένειας και στην αλλαγή του προτύπου του γάμου. Το ότι διαφωνώ όμως δεν θα υποστηρίξω και θέματα τα οποία δεν πιστεύω ως νομικός" ανάπτυξε την θέση του.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι δεν προκύπτει συνταγματικό θέμα, διευκρίνισε όμως ότι δεν πλήττεται το θέμα της ισότητας, άρα δεν μπορούμε να επικαλούμαστε το άρθρο 4 και 5 του Συντάγματος διότι αυτά -όπως είπε- τα έχει λύσει ο Άρειος Πάγος. Και διότι, προσέθεσε, ισότητα είναι η αντιμετώπιση ίδιων καταστάσεων- καθώς άλλο ο γάμος ετερόφυλων, άλλο ο γάμος ομόφυλων, «διότι τότε θα έμπαινε και το θέμα των πολυγαμικών εάν πηγαίναμε αποκλειστικά και μόνο με το κριτήριο της επιθυμίας». Το ότι προστατεύεται συνταγματικά ο γάμος των ετεροφύλων δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα του νομοθέτη να θεσπίσει και γάμο ομόφυλων ζευγαριών, παρατήρησε ωστόσο ο κ. Πλεύρης καλώντας όσους λένε το αντίθετο να παραδεχθούν ότι έχουν απλώς πολιτική διαφωνία. Επιπλέον, είπε ότι δεν υπάρχει και καμία υποχρέωση από το Σύνταγμα και καμία υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι δεν παραβιάζουν την ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τα κράτη που δεν θεσμοθετούν τον γάμο.

«Άρα θέμα ισότητας υπό την έννοια ότι παραβιάζεται κάποιος κανόνας δικαίου δεν υπάρχει και συνεπώς δεν μπορεί να μιλάει κανένας για ατομικό, ανθρώπινο και πανανθρώπινο δικαίωμα. Αυτά τα λέει η έννομη τάξη με απόφαση του Αρείου Πάγου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει βέβαια μια κυρίαρχη τάση στον Δυτικό κόσμο να οδηγείται στο να αναγνωρίσει τον γάμο και την τεκνοθεσία, όμως υπάρχουν χώρες που δεν το έχουν θεσμοθετήσει. Βάσει της ωριμότητας της κοινωνίας η ελληνική κοινωνία είναι πιο κοντά στην ιταλική κοινωνία και την κυπριακή κοινωνία που δεν το έχουν θεσμοθετήσει. Και δεν μου αρέσει η ωριμότητα της ολλανδικής κοινωνίας. Άρα είναι θέμα αρχών και αξιών μιας κοινωνίας».

Σχετικώς με την επίκληση ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών, ο κ. Πλεύρης είπε αφενός πως τα παιδιά που είναι σε ιδρύματα είναι πολύ λιγότερα από τις αιτήσεις που υπάρχουν, ενώ τα παιδιά που μεγαλώνουν με ομόφυλους γονείς δεν κινδυνεύουν να πάνε σε ιδρύματα καθώς με βάση τον νόμο ο βιολογικός γονέας έχει δικαίωμα να υποδείξει ποιος θα είναι επίτροπος.

«Δεν θέλω να αναγνωρίσω μία οικογένεια στην οποία υπάρχουν δύο πατέρες και καμία μητέρα, ή δύο μητέρες και κανένας πατέρας το παιδί σε αυτή την περίπτωση είτε υιοθετημένο είτε βιολογικό θα έχει έναν πατέρα και μία μητέρα. Δεν είναι αριθμητικό το θέμα των γονέων δεν είναι ότι όσο περισσότερους γονείς έχουμε είναι τόσο καλύτερο για τα παιδιά. Το παιδί χρειάζεται μητέρα και πατέρα» τόνισε ο κ. Πλεύρης. Τέλος επισήμανε ότι είναι πολύ θετικό καθώς δεν πάει να αναγνωρίσει τον άκρατο δικαιωματισμό αφού δεν αναγνωρίζει το θέμα της παρένθετης μητέρας και σωστά και δεν αναγνωρίζεται το γονέας 1 και το γονέας.

Η στάση του Μίλτου Χρυσομάλλη

Καταψηφίζει το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο, ο βουλευτής της ΝΔ, Μίλτος Χρυσομάλλης κι όπως δήλωσε κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια δεν θα απέχει από την ψηφοφορία παρά θα τοποθετηθεί με αρνητική ψήφο.

"Η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, παρέμεινε σταθερή στα 50 χρόνια της ιστορίας της διότι κατόρθωσε να ενσωματώσει διαφορετικές απόψεις με επιτυχία γιατί όλοι εμείς προερχόμαστε από διάφορες πολιτικές προσεγγίσεις - φιλελεύθεροι, συντηρητικοί, κεντρώοι, δεξιοί και συνυπάρχουμε για τα πολλά στα οποία συμφωνούμε, αλλά και γι αυτά στα οποία διαφωνούμε και πρώτος τα αναγνωρίζει όλα ο ίδιος ο πρόεδρός μας και πρωθυπουργός. Η ΝΔ είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα που εκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες όλων των Ελλήνων.

Αυτές τις ανησυχίες φωνάζω κι εγώ σήμερα με την αρνητική ψήφο μου για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τοποθετούμαι όμως κατά συνείδηση και όχι απέχοντας. Δεν δύναμαι να φανταστώ μια κοινωνία, που ο πατέρας και η μητέρα θα αντικατασταθούν από τον γονέα 1 και τον γονέα 2 και τα παιδιά θα στερούνται τα οφέλη που ο πατέρας και η μητέρα από κοινού προσφέρουν. Κι αυτό για μένα είναι αξιακό. Γιατί έχουμε την ευθύνη να διατηρήσουμε ότι κληρονομήσαμε, να προστατεύσουμε την κοινωνία και πάνω από όλα τα παιδιά μας" τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσομάλλης.

