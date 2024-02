Αθλητικά

Champions League: η έκπληξη της Λάτσιο και η... πρόκριση της Παρί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δεύτερη βραδιά της φάσης των "16" στο Champions League έκρυβε ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, αλλά και μια "δυνατή" εμφάνιση στο "Ολύμπικο" που έφερε... ταραχή!

-

Μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά έζησαν οι φίλοι της Λάτσιο στο «Ολύμπικο» το βράδυ της Τετάρτης. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι νίκησε 1-0 τη Μπάγερν στο πρώτο ματς των «16» του Champions League και απέκτησε μικρό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της 5ης Μαρτίου στο Μόναχο. Οι Ιταλοί παρουσιάστηκαν πανέτοιμοι και άρτια προετοιμασμένοι γι'αυτό το σπουδαίο ματς.

Με πρωταγωνιστή το νεαρό Δανό Γκούσταβ Ίσακσεν απείλησαν άμεσα στο 48΄, αλλά ο Νόιερ δήλωσε «παρών». Όμως στο 69΄ άνοιξαν το σκορ με εύστοχο πέναλτι του αρχηγού Τσίρο Ιμόμπιλε. Ο Ουπαμεκανό πήγε «με τις τάπες» στην κνήμη του Ίσακσεν, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τόσο τον καταλογισμό του πέναλτι, όσο και την αποβολή του με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στο Παρίσι η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε άλμα πρόκρισης, επικρατώντας 2-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της στο β΄ ημίχρονο. Ο Μπαπέ στο 58΄ μετά από κόρνερ του Ντεμπελέ ανοιξε το σκορ, ενώ στο 70΄ ο Μπράιαν Μπαρκολά έγραψε το 2-0 με εξαιρετική ατομική προσπάθεια. Ήταν το πρώτο γκολ του νεαρού (2002) στο Champions League και αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλα, από το νέο «παιδί θαύμα» του γαλλικού ποδοσφαίρου. Η Σοσιεδάδ στάθηκε άψογα στο πρώτο ημίχρονο και ήταν άτυχη στο 45΄ όταν το σουτ του Μερίνο βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Ντοναρούμα. Πλήθος προσωπικοτήτων στο «Παρκ ντε Πρενς», ανάμεσα στις οποίες ο Γάλλος Ολυμπιονίκης (3 χρυσά, 2 ασημένια) του Τζούντο, Τεντί Ρινέρ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων για τη φάση των «16» του Champions League έχουν ως εξής:

Λειψία (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 0-1 (48΄ Μπραχίμ Ντίαζ)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία): 1-3 (34΄ Μάτσον - 10΄ Ντε Μπρόινε, 45΄+1΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 90΄+3΄ Φόντεν)

Λάτσιο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία): 1-0 (69΄πεν. Ιμόμπιλε)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία): 2-0 (58΄ Μπαπέ, 70΄ Μπαρκολά)

Ιντερ (Ιταλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 20/02

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 20/02

Πόρτο (Πορτογαλία)-Αρσεναλ (Αγγλία) 21/02

Νάπολι (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 21/02

Η κλήρωση για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φάρμακα - Γεωργιάδης: Δεν αυξήθηκε η συμμετοχή, άλλαξε η κάλυψη στα γενόσημα

Δέσποινα Καρνέση - Σπύρος Καρνέσης: Κοινή δήλωση για το φονικό στην Γλυφάδα

Λεωφορεία ΟΑΣΑ: Έκτακτη αποχή από οδηγούς, ταλαιπωρία για επιβάτες