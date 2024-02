Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Χρυσομάλλης: Ο Σαμαράς έχει διαχρονική συνέπεια στις θέσεις του

Τι είπε ο βουλευτής Μεσσηνίας για τους λόγους που θα καταψηφίσει την ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια και δεν θα επιλέξει την αποχή. Τι αναφέρει για την επικείμενη ομιλία του Αντώνη Σαμαρά.

«Δεν έχω πειστεί για την προστασία των παιδιών», επεσήμανε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ, Μίλτος Χρυσομάλλης, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει σήμερα στην Ολομέλεια την ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, καθώς όπως επανέλαβε «Παραμένει αξιακό το υπόδειγμα της πυρηνικής οικογένειας».

Εξηγώντας γιατί δεν επέλεξε την απχοή, ο κ. Χρυσομάλλης είπε «είμαι εκεί για να έχω θέση και κρίνομαι για αυτήν. Δεν είμαι εκεί (ενν. στην Βουλή) για να μην είμαι εκεί, γι΄ αυτό το καταψηφίζω το νομοσχέδιο».

Ερωτηθείς για τις διαφωνίες πολλών βουλευτών της παράταξης με την ρύθμιση, ο Μίλτος Χρυσομάλλης είπε «εδώ και 50 χρόνια, η ΝΔ έχει ενσωματώσει διαφορετικές απόψεις με επιτυχία. Για την ενότητα δεν τίθεται θέμα, ο καθένας μας ανάλογα τις πολιτικές του προσεγγίσεις, εντός ΝΔ, καταγράφει τις απόψεις και τις θέσεις του».

Αναφορικά με την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, που έχει προγραμματιστεί για τις 18:00, ενώ αρκετές ώρες νωρίτερα, γύρω στις 13:00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Χρυσομάλλης είπε «δεν έχω πληροφορίες για την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά σίγουρα θα είναι μια ομιλία που θα είναι συνεπής σε αυτά που πιστεύει σε αυτά τα θέμα ο Αντώνης Σαμαράς, όπως αντίστοιχα συνεπής με αυτά που πιστεύει θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού για τα θέματα αυτά».





