Μαρκόπουλος: “Χτυπήστε” εμένα, όχι τα παιδιά μου.. Ως εδώ! (βίντεο)

Ξέσπασε στον ΑΝΤ1 ο βουλευτής της ΝΔ, μετά τις φήμες για το "επεισόδιο" με καθηγητή της κόρης του. Τι είπε για τις απειλές και τις κατάρες για τα παιδιά του, που πάνε στο σχολείο συνοδεία αστυνομικών, λόγω φόβου.

Απόλυτα και κατηγορηματικά αρνήθηκε τις διαρροές, πως στη βάση διαφωνίας με εκπαιδευτικό που διδάσκει την κόρη του, μεταχειρίστηκε τη φράση «θα σε τελειώσω» απαιτώντας απόλυση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» καλεσμένος του Γιώργου Παπαδάκη.

Ο κ. Μαρκόπουλος παραδέχθηκε ότι διαφώνησε με εκπαιδευτικό διερωτώμενος «Δεν έχω το δικαίωμα να συζητώ με τους εκπαιδευτικούς της κόρης μου ρωτώντας για την πρόοδό της;», σημείωσε όμως ότι ουδέποτε απείλησε, ούτε προσέβαλε, ούτε και ζήτησε την απόλυση κανενός και τόνισε ότι «το “μοίρασμα” κυρώσεων σε εκπαιδευτικούς λόγω διαφωνίας σχετικά με το παιδί» είναι κάτι που δεν προσιδιάζει στον αξιακό του κώδικα.

«Η κόρη μου συνεχίζει να κάνει μάθημα με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό. Αν είχα πειστεί ότι δεν θα έπρεπε να διδάσκει σε βαθμό ρήξης μαζί του, θα την άφηνα να πηγαίνει στο μάθημά του;» ανέφερε ο βουλευτής και υπογράμμισε ότι έχει στείλει σχετική επιστολή στο σχολείο από τη Δευτέρα, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υποστεί την παραμικρή κύρωση ο μαθηματικός, λόγω του "επεισοδίου" μεταξύ τους.

Ο κ. Μαρκόπουλος απέδωσε τις φημολογίες αυτές, σε αντιπαλότητες στο πλαίσιο της Προεδρίας του στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, καταγγέλλοντας ότι ο ίδιος και τα παιδιά του δέχονται απειλές μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου, και ότι τα παιδιά του αναγκαστικά πηγαίνουν στο σχολείο τους με αστυνομική συνοδεία τις τελευταίες ημέρες.

Αποκάλυψε ότι και ακόμα και τις αναφορές του ότι υπάρχουν απειλές και κατάρες για τον ίδιο και τα παιδιά του, ορισμένοι τις διαστρέβλωσαν και είπαν ότι για αυτές κατηγορεί τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών.

Το οργισμένο ξέσπασμα του Δημήτρη Μαρκόπουλου τελειώσε με την φράση «Στα Τέμπη σκοτώθηκαν νέα παιδιά και κάποια κυρίαρχα κέντρα θέλουν να συνδυάσουν “παιδιά με παιδιά”. Αλλά ως εδώ! Χτυπήστε εμένα, όχι τα παιδιά μου».

