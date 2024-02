Κόσμος

Τουρκία: Βυθίστηκε πλοίο στον Μαρμαρά - Αγωνία για το πλήρωμα (βίντεο)

Θρίλερ στα νερά του Μαρμαρά, καθώς κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν έχει δώσει σημεία ζωής, ώρες μετά το SOS.

Εμπορικό πλοίο με εξαμελές πλήρωμα βυθίστηκε την Πέμπτη 15/02 το πρωί στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές.

Το εμπορικό πλοίο μήκους 69 μέτρων, που μετέφερε ξηρό φορτίο, εξέπεμψε σήμα κινδύνου λίγο μετά τις 06.30 (τοπική ώρα, 05.30 ώρα Ελλάδας) την ώρα που βρισκόταν στα ανοικτά του νησιού Ιμραλί, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κωνσταντινούπολης, επεσήμανε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με τις αρχές, το εμπορικό πλοίο με σημαία Τουρκίας έπαψε να εκπέμπει σήμα στις 07.12 τοπική ώρα.

Τρία πλοία του τουρκικού Λιμενικού Σώματος έχουν καταπλεύσει και περιπολούν στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το πλοίο. Εκεί κοντά βρέθηκε άδειο σωσίβιο.

Bulk Carrier, Batuhan A sinks in Marmara Sea: Crew missing - Reports pic.twitter.com/vcg9uMCRmf — Captain Singh, FICArb, 73K (@captsingh) February 15, 2024

