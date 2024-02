Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Κασσελάκης: Δεύτερο “καμπανάκι” κομματικής πειθαρχίας

Ποια στάση αναμένεται να κρατήσει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι θα απέχει από την ψηφοφορία.

Μήνυμα… υπενθύμισης της κομματικής πειθαρχίας απέστειλε την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης με θέμα το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στο μήνυμά του ο κ. Κασσελάκης χαρακτήρισε «ηθική και αξιακή άβυσσο» τη διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με όσους βουλευτές της ΝΔ προσανατολίζονται προς την καταψήφιση ή την αποχή και κάλεσε σε ψήφιση «παρ’ όλο που το νομοσχέδιο είναι ατελές». Άγνωστο παραμένει, ωστόσο, το αν ο Παύλος Πολάκης θα ευθυγραμμιστεί ή αν θα επιλέξει την αποχή, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί σε προηγούμενες τοποθετήσεις του.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Κασσελάκη:

«Αγαπητοί σ. Βουλευτές/Βουλεύτριες:

Σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο που είναι ατελές μεν, πηγαίνει όμως την κοινωνία μας ένα μεγάλο βήμα μπροστά.

Ένα νομοσχέδιο που, χωρίς το σύμφωνο συμβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς τους αγώνες μας για ορατότητα, δε θα είχε έρθει ποτέ.

Σκεφτείτε όλους τους συνανθρώπους σας που το νομοσχέδιο αυτό τους αφορά προσωπικά σαν αδέρφια σας, σαν παιδιά σας. Έχουν -έχουμε- δικαίωμα. Είμαστε πολίτες. Είμαστε κομμάτι ισότιμο της ελληνικής κοινωνίας.

Η καταψήφιση είναι για την ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ.

Η αποχή είναι για τους Βορίδηδες αυτού του τόπου.

Μας χωρίζει ηθική και αξιακή άβυσσος από αυτούς.

Σας καλώ σήμερα στη Βουλή να πείτε ένα δυνατό «ναι» περηφάνιας, αξιοπρέπειας, συμπερίληψης.

Αν όχι ο ΣΥΡΙΖΑ των δικαιωμάτων, τότε ποιος;

Αν όχι εμείς οι προοδευτικοί άνθρωποι αυτού του τόπου, τότε ποιοι;».

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα βρεθεί λίγο μετα τα μεσάνυχτα σε μπαρμ στο οποίο γίνεται πάρτυ για την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά στην ισότητα στον γάμο

