ΑΠΘ: Επεισόδια με επίθεση διαδηλωτών στα ΜΑΤ (βίντεο)

Φωτοβολίδες, πέτρες και διάφορα αντικείμενα εκτοξέυτηκαν κατά αστυνομικών δυνάμεων.

Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον χώρο του ΑΠΘ μετά την ολοκλήρωση της πορείας συλλογικοτήτων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Περίπου 200 άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα και έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης για να εκφράσουν την αντίθεση τους στην στάση της αστυνομίας στην κινητοποίηση των φοιτητών, που έγινε νωρίτερα, και την αλληλεγγύη τους στους συλληφθέντες.

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας ομάδα ατόμων μέσα από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και από την ταράτσα του κτιρίου πέταξαν φωτοβολίδες και πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής:

“Μεσημβρινές ώρες χθες (15-02-2024), πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της πόλης συγκεντρώσεις – πορείες διαμαρτυρίας, με συμμετοχή 800 περίπου ατόμων, που αφορούσαν στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Πριν από την έναρξη των πορειών, ομάδα ατόμων ανήρτησε πανό στο μνημείο της Αψίδας του Γαλερίου (Καμάρα), το οποίο απομακρύνθηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των πορειών, ομάδες ατόμων προέβησαν σε ρίψεις αντικειμένων κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) προσαγωγές, εκ των οποίων συνελήφθησαν επτά (7) άτομα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, εμπρησμού, απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, περί όπλων και παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προανάκριση ενεργείται από τη Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης”.

