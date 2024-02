Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: Ο Ολυμπιακός έδωσε “ανάσα” στην Ελλάδα

To δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο κυνήγι της 15ης θέσης, για να μην χάσουμε μια ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Η Ελλάδα πήρε βαθμούς με τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Φερεντσβάρος και παρέμεινε στη 17η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, που «έχασε» τέσσερις θέσεις μέσα σε έναν χρόνο, ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 2023/24 από το Νο 19 της κατάταξης και θέλει να υπερκαλύψει τη διαφορά και να προσπεράσει το Ισραήλ, που είναι στην 16 θέση, έχοντας πάντα μεγάλο στόχο το Νο 15 της κατάταξης, ώστε να είναι σε θέση να βγάλει και πάλι πέντε ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα από τη σεζόν 2025/26.

Η κατάταξη:

15. Νορβηγία 30.625 2/4

16. Ισραήλ 30.125 2/4

17. ΕΛΛΑΔΑ 28.325 2/5

18. Ουκρανία 28.000 1/5

