Χρυσοχοΐδης σε αγρότες: όχι σε τρακτέρ, ναι στην κάθοδο

Τι ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τους εκπροσώπους των μπλόκων.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) για να καθορίσουν τον τρόπο που θα γίνει η κάθοδος των αγροτών στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα.

Ο Υπουργός, φαίνεται να έβαλε "μπλόκο" στην κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε σήμερα.

Όταν οι αγρότες του εξέφρασαν τις προθέσεις τούς εκείνος εμφανίστηκε αρνητικός.

Σημειώνεται ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ανέφερε στους εκπροσώπους των μπλόκων ότι μπορούν να μεταβούν με αυτοκίνητα και λεωφορεία στην Αθήνα για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, όμως όχι με τα τρακτέρ.

Οι αγρότες διαμηνύουν πως θα κατέβουν με τρακτέρ όπως και να έχει. Να πάρει την ευθύνη η κυβέρνηση για ό,τι και να γίνει. Ελπίζουν να αλλάξουν άποψη στην κυβερνηση μέχρι την Τρίτη.

Σημείο συνάντησης από όλη την Ελλάδα θα είναι το μπλόκο από της Αλαμάνας και από εκεί θα γίνει κοινή κάθοδος.

Μέχρι τις 19.00 θέλουν να είναι εκεί και να παραμείνουν για 24 ώρες τουλάχιστον.

Οι αγρότες εξήγησαν το πώς θα γίνει η "κάθοδος" στην Αθήνα μς τους Μακεδόνες να δίνουν παράδειγμα ότι θα βάλουν τα τρακτέρ σε νταλίκες. Ωστόσο οι περισσότεροι θα φτάσουν στην Αθήνα με πούλμαν, ενώ υπολογίζεται ότι στην πρωτεύουσα θαφτάσουν 150-200 τρακτέρ.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς (από μισή μέχρι δύο ώρες) σε διάφορα κομβικά σημεία της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε πολύωρους -κυρίως στα τελωνεία των περιοχών τους, εξακολουθούν να προχωρούν οι αγρότες. Ενόψει, δε, της προγραμματισμένης για την ερχόμενη Τρίτη 20/2 καθόδου τους στην Αθήνα είναι αποφασισμένοι, όπως λένε εκπρόσωπoί τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «να πιέσουμε όπου μπορούμε και για όσο μπορούμε».

Στο πλαίσιο αυτό -σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής προγραμματισμένες κινητοποιήσεις- αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στο μπλόκο Μουδανιών θα προχωρήσουν στο κλείσιμο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών από τις επτά το βράδυ και για δύο ώρες, ενώ στο Νησέλι Ημαθίας θα γίνει αντίστοιχη δράση από τις έξι το απόγευμα. Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και σε όλα τα υπόλοιπα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί το τελευταίο διάστημα σε κεντρική και δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το συλλαλητήριο της ερχόμενης Τρίτης και παράλληλα γίνονται συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τις κατά τόπου αστυνομικές διευθύνσεις, προκειμένου να βρεθεί μια κοινή φόρμουλα ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή όχληση στους δρόμους.

