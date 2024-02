Κοινωνία

Ρέθυμνο – βιασμοί ανήλικης: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορούμενων

Πόσοι εκ των 12 κατηγορουμένων προφυλακίστηκαν. Ποιου την τιμωρία ζήτησε η 15χρονη σήμερα, κοπέλα.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα Ρεθύμνου και οι δύο τελευταίοι της δικογραφίας για την υπόθεση πολλαπλών βιασμών της 15χρονης στον Μυλοπόταμο.

Ελεύθεροι είχαν αφεθεί και χθες άλλοι τέσσερις νεαροί με περιοριστικούς όρους και την υποχρέωση να εμφανίζονται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Συνολικά προσωρινά κρατούμενοι έχουν κριθεί οι 5 από τους κατηγορούμενους που έχουν απολογηθεί (σε σύνολο 12). Υπενθυμίζεται ότι προχθές Τετάρτη τρεις νεαροί άνδρες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Οι δύο εξ αυτών είναι Έλληνες και ο τρίτος Μολδαβός. Εξάλλου, την περασμένη Τρίτη είχε προφυλακιστεί ένας 22χρονος, ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ένας 19χρονος.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης κ. Γιώργο Δρυγιαννάκη, η ίδια η φερόμενη παθούσα ανέφερε στην κατάθεσή της ότι δεν επιθυμεί την τιμωρία κανενός εκ των ανδρών που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, εκτός από έναν: Ο λόγος για τον 38χρονο άνδρα από το Πακιστάν, ο οποίος είχε προφυλακιστεί το προηγούμενο διάστημα, μετά από καταγγελία της ανήλικης. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η 15χρονη κατήγγειλε ότι ο 38χρονος την εξέδιδε.

Το κουβάρι της υπόθεσης, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, άρχισε να ξετυλίγεται από το “Χαμόγελο του Παιδιού”, που πριν από μερικούς μήνες είχε διαβιβάσει ανώνυμη καταγγελία που έλαβε στην Ασφάλεια Ρεθύμνου. Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το “Χαμόγελο του Παιδιού” την προηγούμενη εβδομάδα έκανε λόγο για αναφορά για «κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική εκμετάλλευση-κακοποίηση ανήλικης».

