Οικονομία

Χατζηδάκης: Δεν είναι αυτοσκοπός ο δανεισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών για την χρηματοδότηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην περίοδο της κρίσης.

-

Την σημαντική συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης, αλλά και τις νέες προοπτικές που διανοίγονται για φθηνότερο δανεισμό του ελληνικού Δημοσίου, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής δανειακής σύμβασης για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει σταθεί δίπλα στην Ελλάδα ιδιαίτερα την προηγούμενη δραματική δεκαετία, την οποίαν διανύσαμε και συνετέλεσε στην προώθηση αρκετών ιδιαίτερα κρίσιμων αναπτυξιακών έργων», τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις ώστε να χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ολοένα και λιγότερο. Διότι δεν είναι αυτοσκοπός ο δανεισμός. Έχουμε μια ισχυρή στήριξη μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, έχουμε θετικές εξελίξεις στον δανεισμό της χώρας, καθώς έχουμε πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Φέτος από τον δανεισμό που θα κάνουμε με ομόλογα δεκαετούς διαρκείας μπορούμε να εξοικονομήσουμε, ποσό ύψους 850.000.000 ευρώ σε βάθος δεκαετίας για τους Έλληνες φορολογούμενους. Από εδώ και πέρα θα χρειαζόμαστε ολοένα και λιγότερο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διότι μπορούμε να δανειζόμαστε όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις στην κατανομή της χρηματοδότησης των κρατών-μελών της Ε.Ε. ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ με 1,14%, ενώ υπενθύμισε ότι μόνο το 2023 υπεγράφησαν δανειακές συμβάσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία προστίθενται στα 7,49 δισ. που είχαν εγκριθεί την τριετία 2020-2022.

Οι συμβάσεις που υπεγράφησαν το 2023 αφορούν μεταξύ άλλων την χρηματοδότηση έργων, όπως η διασύνδεση των δυτικών και νότιων Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ρεύματος, την χρηματοδοτική συμβολή στην κάλυψη της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ, την ενίσχυση καινοτομίας και εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως και επενδύσεις μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

«Διαμορφώνεται ένα καινούργιο σκηνικό και είναι θετικό ότι η χώρα και οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ως ίσως και αποκλειστικό καταφύγιο, όπως συνέβαινε την περασμένη δεκαετία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μπαίνουμε πια σε μια νέα φάση Ευρωπαϊκής κανονικότητας, για την οποία εργαστήκαμε σκληρά τα τελευταία 4,5 χρόνια. Στην προσπάθεια μας βοήθησε πολύ ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ήταν σύμμαχός μας, αλλά θα παραμείνει σύμμαχός μας και στο μέλλον», κατέληξε ο υπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε χρηματαποστολή

Χρυσοχοΐδης σε αγρότες: όχι σε τρακτέρ, ναι στην κάθοδο

Κάρπαθος: σορός βρέθηκε από συνεργείο που έκανε γυρίσματα ταινίας