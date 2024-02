Οικονομία

Ακρίβεια στα τρόφιμα: Η Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωζώνης

Μόνο δυο χώρες στην Ευρωζώνη έχουν υψηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα από την Ελλάδα, τον Ιανουάριο.

Σε αχίλλειο πτέρνα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία αναδεικνύεται η ακρίβεια, κυρίως στα τρόφιμα που «τρέχει» για πάνω από 24 μήνες σε επίπεδα που αν μη τι άλλο προκαλούν τρόμο για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023 δείκτης διατροφής έτρεξε σε μέσα επίπεδα με ρυθμό 11,7%, ποσοστό που θυμίζει την περίοδο προ εισόδου της Ελλάδος στην Ευρωζώνη. Ακόμη όμως και από τον Σεπτέμβριο και μετά που έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό 9,6%, η αποκλιμάκωση είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Δηλαδή μέσα πέντε μήνες η υποχώρηση είναι μόλις 1,3 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο σκληρός πυρήνας της ακρίβειας, που είναι τα τρόφιμα δεν υποχωρούν με το επιθυμητό ρυθμό.

Αν μάλιστα σε αυτά συνυπολογίσει κανείς και τις αυξήσεις που έρχονται, όπως αναφέρουν οι παράγοντες της αγοράς, αντιλαμβάνεται ο καθένας, ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί επικίνδυνα με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την μέση ελληνική οικογένεια.

Σύμφωνα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώθηκε για τον Ιανουάριο στο 8,3%, ελαφρά μειωμένος σε σχέση με τον Δεκέμβριο που ήταν στο 8,9%, αλλά σε επίπεδα ιδιαίτερα υψηλά. Την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό 3,1% για τον Ιανουάριο από 3,5% τον Δεκέμβριο, ενώ στο 3,2% ήταν ο εναρμονισμένος).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στο ελαιόλαδο με 67,4%, 14% στα φρούτα αλλά και στα λαχανικά, 11,7% στο μεταλλικό νερό. Από την άλλη πλευρά, 60% χαμηλότερες από τον Ιανουάριο του 2022 είναι οι τιμές στο φυσικό αέριο.

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι χώρες της Ευρώπης για την πορεία του πληθωρισμού τον Ιανουάριο, παρατηρείται άξια λόγου αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τροφίμων, που διαμορφώνεται στο 5,7%, ενώ ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή στο 2,8%.

η Κύπρος με πληθωρισμό τροφίμων 2,8% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα

η Δανία σταθερά στο 2,2%,

η Ολλανδία στο 2,5% από 4%,

η Σλοβενία στο 3,2% από 4,6%,

η Ελβετία στο 2,3% από 3,3%.

η Γερμανία στο 4,2% από 4,9%

η Γαλλία στο 5,7% από 7,2%,

Αντίθετα στην Ισπανία αυξήθηκε σε 7,4% από 7,3%. Στην Πορτογαλία, επίσης, αν και ο πληθωρισμός αυξήθηκε, παραμένει χαμηλός, στο 2,7% από 1,7% αντίστοιχα, όπως και στη Λετονία, που διαμορφώθηκε σε 2,9% από 2,7% αντίστοιχα.

Από τις χώρες της Ευρωζώνης που έχουν ανακοινώσει στοιχεία για τον Ιανουάριο, πληθωρισμό τροφίμων πάνω από τα επίπεδα της Ελλάδος είναι η Ισλανδία με 8,9% και η Νορβηγία 8,7%, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις που είναι διαθέσιμα μόνο τα στοιχεία του Δεκεμβρίου, πάνω από 8% ήταν ο πληθωρισμός τροφίμων και σε Σερβία και Μάλτα.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιανουάριο 2024, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2023 παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, καταγράφονται ανατιμήσεις 14% στα ασφάλιστρα υγείας, 11,5% στα αεροπορικά εισιτήρια και 12,7% στα φαρμακευτικά προϊόντα.

